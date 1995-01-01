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    Глушаков – о вызове в сборную: «Делаю все возможное, а выбор – за тренером»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос о возможном приглашении в сборную России.

    – Что еще вам нужно сделать, чтобы вернуться в сборную?

    – Это не ко мне вопрос. А к главному тренеру сборной. Я делаю все возможное, так что мне тяжело сказать.

    Есть эксперты и уважаемые люди. Немного персонально Олег Романцев отмечал. Мне их мнение важнее, чем мнение журналистов.

    Мое дело – тренироваться и работать, а выбор – за тренером. Поеду – не поеду в сборную. Только удачи нашим ребятам могу пожелать.

    • 34-летний Глушаков в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.
    • Всего хавбек провел за национальную команду 57 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
    • В сезоне-2021/22 он отличился 3 раза в 6 играх за «Химки».

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    Источник: Официальный сайт «Химок»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7393

      playsh 30 минут назад

      На данный момент Глушаков ,я думаю,не помешал бы.Игра сейчас у него солидная.

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