Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков – о вызове в сборную: «Делаю все возможное, а выбор – за тренером»

Глушаков – о вызове в сборную: «Делаю все возможное, а выбор – за тренером»

28 августа 2021, 08:47
2

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос о возможном приглашении в сборную России.

– Что еще вам нужно сделать, чтобы вернуться в сборную?

– Это не ко мне вопрос. А к главному тренеру сборной. Я делаю все возможное, так что мне тяжело сказать.

Есть эксперты и уважаемые люди. Немного персонально Олег Романцев отмечал. Мне их мнение важнее, чем мнение журналистов.

Мое дело – тренироваться и работать, а выбор – за тренером. Поеду – не поеду в сборную. Только удачи нашим ребятам могу пожелать.

  • 34-летний Глушаков в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.
  • Всего хавбек провел за национальную команду 57 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
  • В сезоне-2021/22 он отличился 3 раза в 6 играх за «Химки».

Источник: Официальный сайт «Химок»
Россия. Премьер-лига Россия Химки Глушаков Денис
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1630138272
На данный момент Глушаков ,я думаю,не помешал бы.Игра сейчас у него солидная.
Ответить
житель СПб
1630150203
Три таких важных, ключевых года в своей жизни пропустил! Эх, голова-солома... Всегда - еще тогда - читал его комменты и отмечал, что с мозгами есть проблемы. Часто глупости писал. Вот и на жизни отразилось... Хотя игрок неплохой, мог бы развиться гораздо больше.
Ответить
Главные новости
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
22:20
2
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
5
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
10
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
1
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
29
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
16
Все новости
Все новости
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
29
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
18
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
148
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+