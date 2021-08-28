Глушаков – о вызове в сборную: «Делаю все возможное, а выбор – за тренером»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос о возможном приглашении в сборную России.
– Что еще вам нужно сделать, чтобы вернуться в сборную?
– Это не ко мне вопрос. А к главному тренеру сборной. Я делаю все возможное, так что мне тяжело сказать.
Есть эксперты и уважаемые люди. Немного персонально Олег Романцев отмечал. Мне их мнение важнее, чем мнение журналистов.
Мое дело – тренироваться и работать, а выбор – за тренером. Поеду – не поеду в сборную. Только удачи нашим ребятам могу пожелать.
- 34-летний Глушаков в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.
- Всего хавбек провел за национальную команду 57 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
- В сезоне-2021/22 он отличился 3 раза в 6 играх за «Химки».
Источник: Официальный сайт «Химок»