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    Жиркову запретили появляться в Новогорске из-за «ковидного протокола»

    Глава пресс-службы сборной России Самвел Авакян объяснил, почему бывшему защитнику «Зенита» и сборной России Юрию Жиркову запретили появляться на базе национальной команды в Новогорске.

    «Нужно подчеркнуть, что он особенный футболист для сборной и всего российского футбола. Но правила доступа на базу одни для всех, и подобный запрет прежде всего связан с «ковидным протоколом».

    Именно это и объяснил вчера начальник сборной Сергей Куличенко тренеру по физподготовке Жиркова, когда он обратился с вопросом о возможности допуска Юрия в Новогорск во время сбора национальной команды.

    Сергей выразил свою обеспокоенность в связи с риском распространения ковида и попросил тренера построить программу тренировок так, чтобы занятия в Новогорске не выпадали на дни, когда на базе находится сборная.

    Насколько я знаю, благодаря помощи одного из членов исполкома РФС, Юрию уже предоставлена возможность проводить реабилитацию в другом спортивном комплексе.

    Если после окончания сбора национальной команды Жирков или его тренер выразят желание продолжить восстановление в Новогорске, конечно же, такая возможность будет сразу же предоставлена», – сказал Авакян.

    • В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».
    • Он восстанавливается после травмы бедра под наблюдением главы медицинского штаба ЦСКА Эдуарда Безуглова.
    • В случае успешного восстановления от травмы столичный клуб может подписать контракт с Жирковым на один год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +792

      vovan55 15 минут назад

      ПОЗОР!!!нет слов...ушлёпки...

      0
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      Рейтинг: +8869

      Cleaner 46 минут назад

      Валера, сборная еще НИ ОДНОЙ ИГРЫ не сыграла, а уже столько негатива в ее сторону. Как так то? Но Дюков рад. Именно на это и рассчитывал старый лис, назначая Карпина главным тренером сборной.

      0
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      Рейтинг: +8869

      Cleaner 50 минут назад

      Значит АВАКЯНУ можно появляться на базе, а ЖИРКОВУ нет?!! Ну понятно, чиновники вирус не разносят! Отмазу нашли, на вирус все списывают. А вирус в нашем футболе - это вот такие вот НАЧАЛЬНИЧКИ, возомнившие себя невесть кем...(((

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      Рейтинг: +115

      Chehofff 1 час назад

      Тренерский штаб официально признался: "Запрет прежде всего связан с ковидным протоколом". А "не прежде всего"? Значит есть и другие причины? Какие? Почему оправдание штаба Карпина появилось так поздно?

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