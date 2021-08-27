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  • Жиркову запретили появляться в Новогорске из-за «ковидного протокола»

Жиркову запретили появляться в Новогорске из-за «ковидного протокола»

27 августа 2021, 11:29
3

Глава пресс-службы сборной России Самвел Авакян объяснил, почему бывшему защитнику «Зенита» и сборной России Юрию Жиркову запретили появляться на базе национальной команды в Новогорске.

«Нужно подчеркнуть, что он особенный футболист для сборной и всего российского футбола. Но правила доступа на базу одни для всех, и подобный запрет прежде всего связан с «ковидным протоколом».

Именно это и объяснил вчера начальник сборной Сергей Куличенко тренеру по физподготовке Жиркова, когда он обратился с вопросом о возможности допуска Юрия в Новогорск во время сбора национальной команды.

Сергей выразил свою обеспокоенность в связи с риском распространения ковида и попросил тренера построить программу тренировок так, чтобы занятия в Новогорске не выпадали на дни, когда на базе находится сборная.

Насколько я знаю, благодаря помощи одного из членов исполкома РФС, Юрию уже предоставлена возможность проводить реабилитацию в другом спортивном комплексе.

Если после окончания сбора национальной команды Жирков или его тренер выразят желание продолжить восстановление в Новогорске, конечно же, такая возможность будет сразу же предоставлена», – сказал Авакян.

  • В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».
  • Он восстанавливается после травмы бедра под наблюдением главы медицинского штаба ЦСКА Эдуарда Безуглова.
  • В случае успешного восстановления от травмы столичный клуб может подписать контракт с Жирковым на один год.

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Жирков Юрий
Комментарии (3)
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Chehofff
1630055871
Тренерский штаб официально признался: "Запрет прежде всего связан с ковидным протоколом". А "не прежде всего"? Значит есть и другие причины? Какие? Почему оправдание штаба Карпина появилось так поздно?
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vovan55
1630059802
ПОЗОР!!!нет слов...ушлёпки...
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kan85
1630068309
"Глава пресс-службы сборной РОССИИ --- Самвел Авакян"
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