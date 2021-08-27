Жиркову запретили появляться в Новогорске из-за «ковидного протокола»

Глава пресс-службы сборной России Самвел Авакян объяснил, почему бывшему защитнику «Зенита» и сборной России Юрию Жиркову запретили появляться на базе национальной команды в Новогорске.

«Нужно подчеркнуть, что он особенный футболист для сборной и всего российского футбола. Но правила доступа на базу одни для всех, и подобный запрет прежде всего связан с «ковидным протоколом».

Именно это и объяснил вчера начальник сборной Сергей Куличенко тренеру по физподготовке Жиркова, когда он обратился с вопросом о возможности допуска Юрия в Новогорск во время сбора национальной команды.

Сергей выразил свою обеспокоенность в связи с риском распространения ковида и попросил тренера построить программу тренировок так, чтобы занятия в Новогорске не выпадали на дни, когда на базе находится сборная.

Насколько я знаю, благодаря помощи одного из членов исполкома РФС, Юрию уже предоставлена возможность проводить реабилитацию в другом спортивном комплексе.

Если после окончания сбора национальной команды Жирков или его тренер выразят желание продолжить восстановление в Новогорске, конечно же, такая возможность будет сразу же предоставлена», – сказал Авакян.