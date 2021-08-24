Карпин: «Тренерство – как отцовство. В семье у меня 3 детей, в футболе – 25»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин провел параллель между своей работой и отцовством. Он считает футболистов сыновьями.

«Хочу проводить больше времени с семьей: детьми, женой. Это в глобальном плане. С детьми эмоции абсолютно другие, не рабочие. Ты не думаешь ни о чeм, когда находишься с детьми, это помогает отключить голову. Не помогает собраться с мыслями или настроиться, просто тебя уводит в сторону от твоих так называемых проблем.

Между тренерством и отцовством есть много общего. Здесь у меня трое детей, а там – 25», – сказал Карпин в фильме «Валера, верим!», вышедшем на платформе Premier.