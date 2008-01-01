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    Президент «Урала»: «Я был за лимит «10+15», но если приняли «8+17», давайте остановимся и подождем»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

    «Всегда был и остаюсь за лимит. Мы должны создавать условия, чтоб играли российские футболисты, свои воспитанники. У нас в Екатеринбурге мини-футбольная команда вообще без иностранцев! Только свои играют, и ничего страшного – чемпионами стали, в Лиге чемпионов будут выступать.

    Изначально я был за формат «10+15», но раз приняли другой формат, пусть он работает дальше, давайте остановимся и подождем. Решение этого вопроса должно проходить при всестороннем обсуждении. С участием тренеров, ветеранов, которые лучше меня в футболе разбираются.

    И вместе с принятием решения должно быть строгое правило: «Все, этот вопрос на пять лет закрыт!» – сказал Иванов.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Президент «Урала» Иванов – о тренерах РПЛ: «Надо лучше готовить футболистов, а не находить отговорку в лимите»

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5887

      Viper for CSKA 1 час назад

      Подождем момента, когда будем не только полякам и сербам в еврокубках влетать, но и люксембуржцам с лихтенштейнцами. А то сейчас пока ещё недостаточно смешно.

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      Рейтинг: +535

      dragoon000320 1 час назад

      что то уралмашовец в последнее время раскукарекался, видимо отмена лимита очень сильно по его гос кормушке ударит

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