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  • Президент «Урала»: «Я был за лимит «10+15», но если приняли «8+17», давайте остановимся и подождем»

Президент «Урала»: «Я был за лимит «10+15», но если приняли «8+17», давайте остановимся и подождем»

24 августа 2021, 11:59
3

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

«Всегда был и остаюсь за лимит. Мы должны создавать условия, чтоб играли российские футболисты, свои воспитанники. У нас в Екатеринбурге мини-футбольная команда вообще без иностранцев! Только свои играют, и ничего страшного – чемпионами стали, в Лиге чемпионов будут выступать.

Изначально я был за формат «10+15», но раз приняли другой формат, пусть он работает дальше, давайте остановимся и подождем. Решение этого вопроса должно проходить при всестороннем обсуждении. С участием тренеров, ветеранов, которые лучше меня в футболе разбираются.

И вместе с принятием решения должно быть строгое правило: «Все, этот вопрос на пять лет закрыт!» – сказал Иванов.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Президент «Урала» Иванов – о тренерах РПЛ: «Надо лучше готовить футболистов, а не находить отговорку в лимите»

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (3)
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Viper for CSKA
1629797599
Подождем момента, когда будем не только полякам и сербам в еврокубках влетать, но и люксембуржцам с лихтенштейнцами. А то сейчас пока ещё недостаточно смешно.
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SLADE2019
1629803424
Вот ты, останавливайся и жди, а нормальные люди пусть вперед двигаются.
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portero
1629809122
Никто не хотел 8+17 , но этот лимит появился. Так и сейчас примут что захотят...
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