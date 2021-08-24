Президент «Урала»: «Я был за лимит «10+15», но если приняли «8+17», давайте остановимся и подождем»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

«Всегда был и остаюсь за лимит. Мы должны создавать условия, чтоб играли российские футболисты, свои воспитанники. У нас в Екатеринбурге мини-футбольная команда вообще без иностранцев! Только свои играют, и ничего страшного – чемпионами стали, в Лиге чемпионов будут выступать.

Изначально я был за формат «10+15», но раз приняли другой формат, пусть он работает дальше, давайте остановимся и подождем. Решение этого вопроса должно проходить при всестороннем обсуждении. С участием тренеров, ветеранов, которые лучше меня в футболе разбираются.

И вместе с принятием решения должно быть строгое правило: «Все, этот вопрос на пять лет закрыт!» – сказал Иванов.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Президент «Урала» Иванов – о тренерах РПЛ: «Надо лучше готовить футболистов, а не находить отговорку в лимите»