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  • Президент «Урала» Иванов – о тренерах РПЛ: «Надо лучше готовить футболистов, а не находить отговорку в лимите»

Президент «Урала» Иванов – о тренерах РПЛ: «Надо лучше готовить футболистов, а не находить отговорку в лимите»

23 августа 2021, 22:43
14

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем отношении к идее отменить лимит на легионеров в РПЛ.

– Тренеры говорят, что нужна честная свободная конкуренция. Тогда и запросы российских футболистов упадут.

– Вот играет в том же «Динамо» 19-летний нападающий Тюкавин. Он же конкуренцию выиграл, в том числе и у иностранцев, на скамейку их посадил. Но представьте, сейчас «Динамо» бы купило условного Кураньи в расцвете карьеры. Играл бы Тюкавин?

– Возможно, играл бы, но трудно представить, чтобы при Кураньи кто-то из молодых нападающих играл бы так много.

– Правильно. Хотя желаемого эффекта покупка даже таких иностранцев не всегда приносит. К сожалению, порой выдающиеся мастера в РПЛ опускаются до нашего уровня.

А должно быть наоборот – наши футболисты должны подниматься до их уровня, становиться такими, как тот же Кураньи, Халк, Витсель. Так конкуренция между российскими футболистами станет выше.

– Тренеры, наверное, тоже этого хотят.

– И что им мешает? Лимит? Может, все-таки дело не в лимите, а квалификации тренеров? Все ведь в их руках: в открытом доступе любая информация, на стажировку можно поехать куда угодно и получать любые знания.

Надо учиться лучше тренировать, готовить футболистов, а не находить отговорку в лимите.

– Его отмена может разницу между богатыми и остальными превратить в пропасть?

– Конечно. «Зенит» может себе позволить много. Возьмет он 15 иностранцев и с кем тогда будет играть? А еще – куда тогда пойдут российские футболисты?

У всех наших больших клубов есть хорошие академии, их выпускники уже играют в основном составе – и в «Динамо», и в «Локомотиве», и в «Краснодаре» молодежь выходит на заметные роли.

Но наших игроков придется отодвинуть, если клубы смогут выпускать на поле по 11 иностранцев. Зачем тогда игроков в академиях готовить? Россияне должны играть обязательно!

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (14)
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Ловкий Бубен
1629748514
В его ответе корень всего зла в России: патернализм, тренер как "отец" покажет , научит, обьяснит как играть , "подготовит", но так не работает реальная жизнь, не в этом проблема , проблема в самоотдаче на поле, когда классы уже позади, они на поле не выкладываются , так что ерунда это т. Иванов, лимит должен быть отменён....
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inzek
1629753896
то-то смотрю уральская школа футбола и рулит последний десяток лет! ***здеть не мешки ворочить!
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Бухбух
1629773799
Иванов не прав, 200%. Если Зенит купит 15 иностранцев, то общий средний уровень РПЛ только выиграет. Да, у него не будет конкурентов, но наши футболеры будут видеть, к чему нужно стремиться, как тренироваться и т.д. И болелам будет куда интереснее смотреть более качественный футбол в исполнении легов. Как написал кто-то в комменте, что лучше смотреть тренировки звезд ПСЖ, чем официальные матчи РПЛ. Ну а насчет Тюкавина? Да, выиграл конкуренцию, но во многом благодаря паспорту. Если взять, условно, качественного 19-летнего легионера за ту же ЗП, как у Тюкавина, то, сомневаюсь, что Тюкавин выиграет конкуренцию в честной борьбе.
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Ганнибал Лектор
1629773953
У тебя по факту ни тренера, ни конкурентных футболистов. 1 очко в пяти матчах, последнее место и самые туманные в Лиге перспективы. Лучше б делом занялся, Гриша, вместо того, чтобы ахинею нести.
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Niko
1629778571
Боже какие же не далекие люди в руководстве клубами и нашим футболом. Даже объяснять нечего. Такой детский лепет. Если Кураньи был бы тюкавмн поехал бы туда где играл бы и выигрывал конкуренцию. А сейчас если не отменим лимит полностью увидишь что будет с тюкавиным через год два.
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Oldtrafford83
1629781991
А еще – куда тогда пойдут российские футболисты? Думаю все знаю куда они должны идти!!!
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САДЫЧОК
1629788297
Что , Иванов..хотят твоё личное бабло урезать ?! Извивается , как крыса в западне !
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general.lizyukov
1629793252
Гриша, а чего ж вы не воспитываете, не выращиваете? Сколько уже шмели в РПЛ, пять лет?
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Garrincha58
1629794002
– Возможно, играл бы, но трудно представить, чтобы при Кураньи кто-то из молодых нападающих играл бы так много. Дядя Иванов у вас что с памятью Кокорин ведь играл и конкурировал с немцем и сейчас Тюкавин вытесняет Нжи и полностью вытеснил Комлюченко значит если парень талантливый или трудоспособный легионер ему не помеха а если как Иван Игнатьев то тогда да тут обязательно нужен лимит иначе он никогда бы не вышел на поле чтобы вытеснить Деспотовича много таланту не надо надо только желание которого у него нет и никакой лимит это не исправит
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Hektor 84
1629819972
Тупица если будет выходить на поле 11 легла россияне чтоб попасть в состав жопу будут рвать
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