Президент «Урала» Иванов – о тренерах РПЛ: «Надо лучше готовить футболистов, а не находить отговорку в лимите»

В его ответе корень всего зла в России: патернализм, тренер как "отец" покажет , научит, обьяснит как играть , "подготовит", но так не работает реальная жизнь, не в этом проблема , проблема в самоотдаче на поле, когда классы уже позади, они на поле не выкладываются , так что ерунда это т. Иванов, лимит должен быть отменён....
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем отношении к идее отменить лимит на легионеров в РПЛ.
– Тренеры говорят, что нужна честная свободная конкуренция. Тогда и запросы российских футболистов упадут.
– Вот играет в том же «Динамо» 19-летний нападающий Тюкавин. Он же конкуренцию выиграл, в том числе и у иностранцев, на скамейку их посадил. Но представьте, сейчас «Динамо» бы купило условного Кураньи в расцвете карьеры. Играл бы Тюкавин?
– Возможно, играл бы, но трудно представить, чтобы при Кураньи кто-то из молодых нападающих играл бы так много.
– Правильно. Хотя желаемого эффекта покупка даже таких иностранцев не всегда приносит. К сожалению, порой выдающиеся мастера в РПЛ опускаются до нашего уровня.
А должно быть наоборот – наши футболисты должны подниматься до их уровня, становиться такими, как тот же Кураньи, Халк, Витсель. Так конкуренция между российскими футболистами станет выше.
– Тренеры, наверное, тоже этого хотят.
– И что им мешает? Лимит? Может, все-таки дело не в лимите, а квалификации тренеров? Все ведь в их руках: в открытом доступе любая информация, на стажировку можно поехать куда угодно и получать любые знания.
Надо учиться лучше тренировать, готовить футболистов, а не находить отговорку в лимите.
– Его отмена может разницу между богатыми и остальными превратить в пропасть?
– Конечно. «Зенит» может себе позволить много. Возьмет он 15 иностранцев и с кем тогда будет играть? А еще – куда тогда пойдут российские футболисты?
У всех наших больших клубов есть хорошие академии, их выпускники уже играют в основном составе – и в «Динамо», и в «Локомотиве», и в «Краснодаре» молодежь выходит на заметные роли.
Но наших игроков придется отодвинуть, если клубы смогут выпускать на поле по 11 иностранцев. Зачем тогда игроков в академиях готовить? Россияне должны играть обязательно!
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.