Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Президент «Урала» Иванов – о тренерах РПЛ: «Надо лучше готовить футболистов, а не находить отговорку в лимите»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем отношении к идее отменить лимит на легионеров в РПЛ.

    – Тренеры говорят, что нужна честная свободная конкуренция. Тогда и запросы российских футболистов упадут.

    – Вот играет в том же «Динамо» 19-летний нападающий Тюкавин. Он же конкуренцию выиграл, в том числе и у иностранцев, на скамейку их посадил. Но представьте, сейчас «Динамо» бы купило условного Кураньи в расцвете карьеры. Играл бы Тюкавин?

    – Возможно, играл бы, но трудно представить, чтобы при Кураньи кто-то из молодых нападающих играл бы так много.

    – Правильно. Хотя желаемого эффекта покупка даже таких иностранцев не всегда приносит. К сожалению, порой выдающиеся мастера в РПЛ опускаются до нашего уровня.

    А должно быть наоборот – наши футболисты должны подниматься до их уровня, становиться такими, как тот же Кураньи, Халк, Витсель. Так конкуренция между российскими футболистами станет выше.

    – Тренеры, наверное, тоже этого хотят.

    – И что им мешает? Лимит? Может, все-таки дело не в лимите, а квалификации тренеров? Все ведь в их руках: в открытом доступе любая информация, на стажировку можно поехать куда угодно и получать любые знания.

    Надо учиться лучше тренировать, готовить футболистов, а не находить отговорку в лимите.

    – Его отмена может разницу между богатыми и остальными превратить в пропасть?

    – Конечно. «Зенит» может себе позволить много. Возьмет он 15 иностранцев и с кем тогда будет играть? А еще – куда тогда пойдут российские футболисты?

    У всех наших больших клубов есть хорошие академии, их выпускники уже играют в основном составе – и в «Динамо», и в «Локомотиве», и в «Краснодаре» молодежь выходит на заметные роли.

    Но наших игроков придется отодвинуть, если клубы смогут выпускать на поле по 11 иностранцев. Зачем тогда игроков в академиях готовить? Россияне должны играть обязательно!

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:43
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1419

      Ловкий Бубен 18 минут назад

      В его ответе корень всего зла в России: патернализм, тренер как "отец" покажет , научит, обьяснит как играть , "подготовит", но так не работает реальная жизнь, не в этом проблема , проблема в самоотдаче на поле, когда классы уже позади, они на поле не выкладываются , так что ерунда это т. Иванов, лимит должен быть отменён....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88747
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67341
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru