Президент «Урала» Иванов – о тренерах РПЛ: «Надо лучше готовить футболистов, а не находить отговорку в лимите»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем отношении к идее отменить лимит на легионеров в РПЛ.

– Тренеры говорят, что нужна честная свободная конкуренция. Тогда и запросы российских футболистов упадут.

– Вот играет в том же «Динамо» 19-летний нападающий Тюкавин. Он же конкуренцию выиграл, в том числе и у иностранцев, на скамейку их посадил. Но представьте, сейчас «Динамо» бы купило условного Кураньи в расцвете карьеры. Играл бы Тюкавин?

– Возможно, играл бы, но трудно представить, чтобы при Кураньи кто-то из молодых нападающих играл бы так много.

– Правильно. Хотя желаемого эффекта покупка даже таких иностранцев не всегда приносит. К сожалению, порой выдающиеся мастера в РПЛ опускаются до нашего уровня.

А должно быть наоборот – наши футболисты должны подниматься до их уровня, становиться такими, как тот же Кураньи, Халк, Витсель. Так конкуренция между российскими футболистами станет выше.

– Тренеры, наверное, тоже этого хотят.

– И что им мешает? Лимит? Может, все-таки дело не в лимите, а квалификации тренеров? Все ведь в их руках: в открытом доступе любая информация, на стажировку можно поехать куда угодно и получать любые знания.

Надо учиться лучше тренировать, готовить футболистов, а не находить отговорку в лимите.

– Его отмена может разницу между богатыми и остальными превратить в пропасть?

– Конечно. «Зенит» может себе позволить много. Возьмет он 15 иностранцев и с кем тогда будет играть? А еще – куда тогда пойдут российские футболисты?

У всех наших больших клубов есть хорошие академии, их выпускники уже играют в основном составе – и в «Динамо», и в «Локомотиве», и в «Краснодаре» молодежь выходит на заметные роли.

Но наших игроков придется отодвинуть, если клубы смогут выпускать на поле по 11 иностранцев. Зачем тогда игроков в академиях готовить? Россияне должны играть обязательно!