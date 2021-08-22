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    Серия А. «Рома» победила «Фиорентину» в матче с двумя удалениями. Абрахам отдал две голевые, у Шомуродова тоже ассист

    Закончились два матча 1-го тура чемпионата Италии.

    «Рома» дома победила «Фиорентину» – 3:1. Дубль сделал Жордан Верету, еще один гол забил Генрих Мхитарян. Тэмми Абрахам отдал две голевые передачи в дебютном матче за клуб в Серии А. У Эльдора Шомуродова один ассист.

    Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин провел всю встречу на скамейке запасных.

    В параллельной игре «Наполи» в меньшинстве обыграл «Венецию» (2:0).

    Италия. Серия А. 1-й тур

    Рома – Фиорентина – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мхитарян, 26; 1:1 – Миленкович, 60; 2:1 – Верету, 64; 3:1 – Верету, 79.

    Удаления: Дзаньоло, 52 – Драговски, 17.

    Наполи – Венеция – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Инсинье, 62; 2:0 – Элмас, 73.

    Незабитый пенальти: Инсинье, 56.

    Удаления: Осинмен, 23 – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.08.2021 23:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: -611

      СуперПАВ9 49 минут назад

      2 гола Ромы из офсайда

      0
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      Рейтинг: +413

      сасас 1 час назад

      Вышел бы Коко- 3:3 было б

      0
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      Рейтинг: +831

      Alex Y 2 часа назад

      А вот Кокорина не выпустили в итоге и проиграли)

      2
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      Рейтинг: +2603

      ySS > Alex Y 1 час назад

      Не, просто за Рому играет Шома)

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