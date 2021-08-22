Серия А. «Рома» победила «Фиорентину» в матче с двумя удалениями. Абрахам отдал две голевые, у Шомуродова тоже ассист

Закончились два матча 1-го тура чемпионата Италии.
«Рома» дома победила «Фиорентину» – 3:1. Дубль сделал Жордан Верету, еще один гол забил Генрих Мхитарян. Тэмми Абрахам отдал две голевые передачи в дебютном матче за клуб в Серии А. У Эльдора Шомуродова один ассист.
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин провел всю встречу на скамейке запасных.
В параллельной игре «Наполи» в меньшинстве обыграл «Венецию» (2:0).
Италия. Серия А. 1-й тур
Голы: 1:0 – Мхитарян, 26; 1:1 – Миленкович, 60; 2:1 – Верету, 64; 3:1 – Верету, 79.
Удаления: Дзаньоло, 52 – Драговски, 17.
Голы: 1:0 – Инсинье, 62; 2:0 – Элмас, 73.
Незабитый пенальти: Инсинье, 56.
Удаления: Осинмен, 23 – нет.
Источник: «Бомбардир»