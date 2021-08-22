Набиуллин, Глушаков, Адеми – в основе «Химок» на игру с «Рубином»; Хван, Хакшабанович, Бакаев выйдут у казанцев

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура РПЛ между «Химками» и «Рубином».

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Данилкин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Камышев, Себаи, Адеми.

Запасные: Генералов, Сычев, Кухарчук, Трошечкин, Давидян, Боженов, Соколов, Сабович, Алиев, Садыгов.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников, Костюков, Йевтич, Абильдгор, Хван Ин Бом, Бакаев, хакшабанович.

Запасные: Медведев, Янович, Грицаенко, Савицкий, Нижегородов, Тальби, Вл.Игнатьев, Мусаев, Суриков, Сайто, И.Игнатьев.

Матч начнется в 20:00 по Москве.