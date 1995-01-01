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    Набиуллин, Глушаков, Адеми – в основе «Химок» на игру с «Рубином»; Хван, Хакшабанович, Бакаев выйдут у казанцев

    Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура РПЛ между «Химками» и «Рубином».

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Данилкин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Камышев, Себаи, Адеми.

    Запасные: Генералов, Сычев, Кухарчук, Трошечкин, Давидян, Боженов, Соколов, Сабович, Алиев, Садыгов.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников, Костюков, Йевтич, Абильдгор, Хван Ин Бом, Бакаев, хакшабанович.

    Запасные: Медведев, Янович, Грицаенко, Савицкий, Нижегородов, Тальби, Вл.Игнатьев, Мусаев, Суриков, Сайто, И.Игнатьев.

    Матч начнется в 20:00 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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