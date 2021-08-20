«Тренировки проходят в более комфортных условиях». «Алания» закончила первый этап реконструкции базы

«Алания» совершенствует собственную инфраструктуру. Завершен стартовый этап реконструкции базы.

«Первый этап реконструкции базы окончен, а это значит, тренировки теперь проходят в более комфортных условиях. Отремонтированы тренерская, раздевалка, кабинет врачей и душевые», – сообщили во Владикавказе.

«Алания» в прошлом сезоне финишировала в ФНЛ в зоне переходных матчей, но клубу не дали там сыграть в связи с отсутствием соответствующего регламенту РПЛ стадиона.

Сейчас команда идет в ФНЛ 9-й.

«Алания» выигрывала чемпионат России в 1996 году.