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    «Тренировки проходят в более комфортных условиях». «Алания» закончила первый этап реконструкции базы

    «Алания» совершенствует собственную инфраструктуру. Завершен стартовый этап реконструкции базы.

    «Первый этап реконструкции базы окончен, а это значит, тренировки теперь проходят в более комфортных условиях. Отремонтированы тренерская, раздевалка, кабинет врачей и душевые», – сообщили во Владикавказе.

    • «Алания» в прошлом сезоне финишировала в ФНЛ в зоне переходных матчей, но клубу не дали там сыграть в связи с отсутствием соответствующего регламенту РПЛ стадиона.
    • Сейчас команда идет в ФНЛ 9-й.
    • «Алания» выигрывала чемпионат России в 1996 году.

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    Источник: твиттер «Алании»

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