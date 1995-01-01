«РБ-Спорт»: клубы РПЛ обсудят три варианта изменения лимита на легионеров

В начале следующей недели на общем собрании РПЛ будет обсуждаться вопрос возможного изменения лимита на легионеров в лиге.

Сейчас в чемпионате действует формула «8 иностранцев + 17 россиян», однако ограничения касаются только заявки команд.

По информации «РБ-Спорт», клубам предоставят три варианта изменения лимита.