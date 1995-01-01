«РБ-Спорт»: клубы РПЛ обсудят три варианта изменения лимита на легионеров

Я бы пожалуй поддержал 10 + 15. Объясню почему. В этом случае клуб будет формально обязан иметь россиян. Уровень россиян сейчас настолько низок, что это может спровоцировать полный отказ от них со стороны богатых клубов.
В начале следующей недели на общем собрании РПЛ будет обсуждаться вопрос возможного изменения лимита на легионеров в лиге.
Сейчас в чемпионате действует формула «8 иностранцев + 17 россиян», однако ограничения касаются только заявки команд.
По информации «РБ-Спорт», клубам предоставят три варианта изменения лимита.
- полная отмена;
- 7+4 на поле без ограничения иностранцев в заявке;
- 10+15 в заявке без ограничения иностранцев на поле.