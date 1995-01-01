Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    «РБ-Спорт»: клубы РПЛ обсудят три варианта изменения лимита на легионеров

    В начале следующей недели на общем собрании РПЛ будет обсуждаться вопрос возможного изменения лимита на легионеров в лиге.

    Сейчас в чемпионате действует формула «8 иностранцев + 17 россиян», однако ограничения касаются только заявки команд.

    По информации «РБ-Спорт», клубам предоставят три варианта изменения лимита.

    • полная отмена;
    • 7+4 на поле без ограничения иностранцев в заявке;
    • 10+15 в заявке без ограничения иностранцев на поле.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:28
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4967

      Давид59 2 минуты назад

      Я бы пожалуй поддержал 10 + 15. Объясню почему. В этом случае клуб будет формально обязан иметь россиян. Уровень россиян сейчас настолько низок, что это может спровоцировать полный отказ от них со стороны богатых клубов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2982

      Kollljan 8 минут назад

      Полная отмена!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Slavan62 34 минуты назад

      7+4 на поле без ограничения иностранцев в заявке - самое разумное

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2186

      Чермындыр > Slavan62 32 минуты назад

      Ограничения на поле - самый бредовый вариант. Самую важную часть работы будут выполнять те, кто попадает в команду благодаря внешним ограничениям, а не собственному уровню мастерства

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88626
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67298
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru