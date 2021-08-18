Врач «Зенита», кандидат наук Хайтин будет работать в сборной России

Сборная России комплектует медицинский штаб после ухода Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского. Его пополнил Владимир Хайтин, работающий в «Зените».

Хайтин будет работать в сборной как минимум во время сентябрьских матчей отбора ЧМ-2022.