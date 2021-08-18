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    Врач «Зенита», кандидат наук Хайтин будет работать в сборной России

    Сборная России комплектует медицинский штаб после ухода Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского. Его пополнил Владимир Хайтин, работающий в «Зените».

    Хайтин будет работать в сборной как минимум во время сентябрьских матчей отбора ЧМ-2022.

    • В «Зените» Хайтин работает с 2014 года.
    • Хайтин – кандидат медицинских наук. Защитил диссертацию на тему: «Оценка функционального состояния опорно-двигательного аппарата и лечение повреждений мышц у профессиональных футболистов».
    • Сборная России проведет в сентябре три матча квалификации ЧМ-2022 — против Хорватии (1 сентября, 21:45, дома), Кипра (4 сентября, 19:00, на выезде) и Мальты (7 сентября, 21:45, дома).

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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