Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Врач «Зенита», кандидат наук Хайтин будет работать в сборной России

Врач «Зенита», кандидат наук Хайтин будет работать в сборной России

18 августа 2021, 20:37
3

Сборная России комплектует медицинский штаб после ухода Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского. Его пополнил Владимир Хайтин, работающий в «Зените».

Хайтин будет работать в сборной как минимум во время сентябрьских матчей отбора ЧМ-2022.

  • В «Зените» Хайтин работает с 2014 года.
  • Хайтин – кандидат медицинских наук. Защитил диссертацию на тему: «Оценка функционального состояния опорно-двигательного аппарата и лечение повреждений мышц у профессиональных футболистов».
  • Сборная России проведет в сентябре три матча квалификации ЧМ-2022 — против Хорватии (1 сентября, 21:45, дома), Кипра (4 сентября, 19:00, на выезде) и Мальты (7 сентября, 21:45, дома).

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
serglider
1629358997
В России профессоров, докторов и кандидатов разных наук - пруд-пруди! А коснись что-то реальное от их разработок получить - пшик да маленько! У кого бабки есть, все норовят в забугорные клиники уехать лечиться. Так что свою "кандидатскую" может смело засунуть себе в анус! На квалификацию это ни как не влияет, за то сильно влияет на его оплату! Стопудово за время работы в сборной он еще и докторскую защитит... Так что большой вопрос, работать он идет туда или пиариться. По крайней мере Безуглов за время работы в сборной пиарился по полной... а вот с функциональной подготовкой было не ахти. Осенью сборная по функционалке, проваливала всегда с треском, так что будем посмотреть, что за кандидат от медицины нынче в сборной...
Ответить
Главные новости
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
5
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
11
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
14
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
11
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
19:38
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
132
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Все новости
Все новости
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
11
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
2
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
132
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
5
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
8
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+