Врач «Зенита», кандидат наук Хайтин будет работать в сборной России

Сборная России комплектует медицинский штаб после ухода Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского. Его пополнил Владимир Хайтин, работающий в «Зените».
Хайтин будет работать в сборной как минимум во время сентябрьских матчей отбора ЧМ-2022.
- В «Зените» Хайтин работает с 2014 года.
- Хайтин – кандидат медицинских наук. Защитил диссертацию на тему: «Оценка функционального состояния опорно-двигательного аппарата и лечение повреждений мышц у профессиональных футболистов».
- Сборная России проведет в сентябре три матча квалификации ЧМ-2022 — против Хорватии (1 сентября, 21:45, дома), Кипра (4 сентября, 19:00, на выезде) и Мальты (7 сентября, 21:45, дома).
Источник: официальный сайт «Зенита»