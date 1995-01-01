Официально: Безуглов, Бутовский, Савин покинули сборную России

Я не вижу оснований для истерии. Долгие годы была команда, которая не давала результат. Смена такой команды - естественный процесс.
Штаб сборной России лишился трех специалистов. Ушли врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский.
Также пост покинул генеральный менеджер Евгений Савин.
- Савин был в команде с 2007 года.
- Безуглова в сборную в 2012 году пригласил Фабио Капелло.
- РФС поблагодарил всех за работу.
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