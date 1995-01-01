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    Официально: Безуглов, Бутовский, Савин покинули сборную России

    Штаб сборной России лишился трех специалистов. Ушли врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский.

    Также пост покинул генеральный менеджер Евгений Савин.

    • Савин был в команде с 2007 года.
    • Безуглова в сборную в 2012 году пригласил Фабио Капелло.
    • РФС поблагодарил всех за работу.

    «Чемпионат»: врач сборной России Безуглов покинет команду из-за конфликта с тренером по физподготовке Мартинесом

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 20:25
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9350

      житель СПб 38 минут назад

      Я не вижу оснований для истерии. Долгие годы была команда, которая не давала результат. Смена такой команды - естественный процесс.

      0
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      Рейтинг: +199

      jek718875 1 час назад

      Не к добру всё это...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20144

      vladimir-7 1 час назад

      Дружный уход профессионалов из тренерского штаба сборной по
      футболу.

      0
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      Рейтинг: +78

      Шашлычник 2 часа назад

      Безуглов был главой медицинского штаба сборной девять лет, его приглашал в команду Капелло. Бутовский в футбольных кругах считается квалифицированным врачом. За время работы медицинский штаб Безуглова досконально изучил все травмы и каждую болячку у всех кандидатов в национальную команду. Кстати, именно Эдуард с коллегами помог олимпийской чемпионке Марии Ласицкене быстро восстановиться от травмы, что позволило ей поехать на Игры в Токио. Он работал почище кого либо.. а тут вдруг пришла эстонская кучерявая свинья и начала всё рушить.

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      Рейтинг: +108

      чаппай > Шашлычник 1 час назад

      Что рушить??? Десятилетиями отлаженную команду, дававшую результат и яркую игру??? И не забывайте, что Карпин сначала переговорил со всеми игроками, в том числе старожилами и, возможно с их стороны и прозвучало недовольство этими людьми. Карпин не враг себе, он создаёт команду, чтобы дать результат и информации у него точно больше, чем у всех нас

      2
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      Рейтинг: +1317

      x-x-x-x-x 2 часа назад

      пошла чистка

      3
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      Рейтинг: +8518

      Cleaner 2 часа назад

      Валера, ВЕРИМ!!!...)))

      3
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      Рейтинг: +50631

      portero > Cleaner 5 минут назад

      Валерим...

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