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  • Григорий Иванов: «Без лимита на легионеров игроков для сборной России вообще не будет»

Григорий Иванов: «Без лимита на легионеров игроков для сборной России вообще не будет»

18 августа 2021, 19:34
24

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал готовящуюся отмену лимита не легионеров в РПЛ. Он против.

– Что скажете об инициативе РФС о реформах с отменой лимита на легионеров?

– Я еще не видел документа, который подготовлен РФС. Надо проанализировать его, но смущает, что мы так часто меняем что-то. Еще с нынешним лимитом и двух лет не сыграли, а теперь хотим его убирать. Над нами уже смеются. Но смысла в его отмене не вижу. Просто о нем вспоминают всякий раз, когда сборная России проваливается на крупных турнирах. Но без лимита вообще не будет игроков для нее. А я считаю, что национальная команда важнее, так как объединяет жителей всей страны. Поэтому я против отмены лимита.

  • В июле президент РФС Александр Дюков говорил, что лимит на легионеров в РПЛ бесполезен.
  • Вскоре планируется перевести РПЛ на швейцарскую систему проведения.
  • На минувшем Евро-2020 сборная России не вышла из группы, а все российские участники квалификации еврокубков сезона-2021/22 уже проиграли свои противостояния.

РФС планирует отменить лимит на легионеров со следующего сезона. Проект реформы отправлен клубам

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (24)
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R_a_i_n
1629304916
Та хоть и так. Можно подумать, что с лимитом у нас игроки для сборной есть. Примерно 30-35 серых бездарей имеем. А так хоть 10-12 боеспособных футболёров появится.
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Garrincha58
1629306519
Иванов ты за свою деятельность хоть одного игрока для сборной воспитал только и знаешь привозить в Урал сомнительных легионеров лучше бы помалкивал чудо начальник блин
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NewLife
1629307404
Отправьте этого "специалиста" в дурдом.
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Эмом
1629308395
С лимитом прям россыпь игроков ))
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alex-croos
1629308919
Во времена когда лимита не было наша сборная из себя что-то представляла, а сейчас не особо!
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Hektor 84
1629311038
А сейчас что много их достойных места в сборной?
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AtticusFinch1
1629313164
Хорошему игроку всегда найдется место в старте.Почему бельгийцы , англичане хорошо выступают,без лимита,да та же Украина,выпускает шахтёр 10 чумазых,а сборная есть,фины страна где 5 млн человек,а на евро пробились
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Вомбат
1629313405
"Глупый потом тоже поймет то, что умные давно поняли. Просто они уже, а он только потом" (С.-Е. Лец). Так и тут. Он искренне так думает. Но потом будет думать по-другому.
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777+
1629321761
Как же бедные испанцы с французами и англичанами без лимита справляются??? Особенно итальянцев жалко....!!!!!)))))
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Oldtrafford83
1629350844
Где то поржали Саутгейт и Манчини))
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