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    Григорий Иванов: «Без лимита на легионеров игроков для сборной России вообще не будет»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал готовящуюся отмену лимита не легионеров в РПЛ. Он против.

    – Что скажете об инициативе РФС о реформах с отменой лимита на легионеров?

    – Я еще не видел документа, который подготовлен РФС. Надо проанализировать его, но смущает, что мы так часто меняем что-то. Еще с нынешним лимитом и двух лет не сыграли, а теперь хотим его убирать. Над нами уже смеются. Но смысла в его отмене не вижу. Просто о нем вспоминают всякий раз, когда сборная России проваливается на крупных турнирах. Но без лимита вообще не будет игроков для нее. А я считаю, что национальная команда важнее, так как объединяет жителей всей страны. Поэтому я против отмены лимита.

    • В июле президент РФС Александр Дюков говорил, что лимит на легионеров в РПЛ бесполезен.
    • Вскоре планируется перевести РПЛ на швейцарскую систему проведения.
    • На минувшем Евро-2020 сборная России не вышла из группы, а все российские участники квалификации еврокубков сезона-2021/22 уже проиграли свои противостояния.

    РФС планирует отменить лимит на легионеров со следующего сезона. Проект реформы отправлен клубам

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1316

      R_a_i_n 5 минут назад

      Та хоть и так. Можно подумать, что с лимитом у нас игроки для сборной есть. Примерно 30-35 серых бездарей имеем. А так хоть 10-12 боеспособных футболёров появится.

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