Григорий Иванов: «Без лимита на легионеров игроков для сборной России вообще не будет»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал готовящуюся отмену лимита не легионеров в РПЛ. Он против.

– Что скажете об инициативе РФС о реформах с отменой лимита на легионеров?

– Я еще не видел документа, который подготовлен РФС. Надо проанализировать его, но смущает, что мы так часто меняем что-то. Еще с нынешним лимитом и двух лет не сыграли, а теперь хотим его убирать. Над нами уже смеются. Но смысла в его отмене не вижу. Просто о нем вспоминают всякий раз, когда сборная России проваливается на крупных турнирах. Но без лимита вообще не будет игроков для нее. А я считаю, что национальная команда важнее, так как объединяет жителей всей страны. Поэтому я против отмены лимита.

В июле президент РФС Александр Дюков говорил, что лимит на легионеров в РПЛ бесполезен.

говорил, что лимит на легионеров в РПЛ бесполезен. Вскоре планируется перевести РПЛ на швейцарскую систему проведения.

На минувшем Евро-2020 сборная России не вышла из группы, а все российские участники квалификации еврокубков сезона-2021/22 уже проиграли свои противостояния.

РФС планирует отменить лимит на легионеров со следующего сезона. Проект реформы отправлен клубам