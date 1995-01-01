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    РПЛ. «Ростов» проиграл дома ЦСКА и идет без побед

    «Ростов» после четырех туров идет в чемпионате России без побед. В очередной встрече команда Юрия Семина уступила ЦСКА Алексея Березуцкого.

    Форвард Федор Чалов забил ростовчанам в третьей встрече подряд.

    ЦСКА опередил в таблице «Спартак», поднявшись на седьмое место.

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Бийол, 8; 0:2 – Чалов, 36; 1:2 – Глебов, 54; 1:3 – Марадишвили, 89.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян (Фольмер, 66), Глебов, Норманн (Сухомлинов, 42), Хашимото (Гигович, 79), Полоз (Баштуш, 46), Комличенко (Альмквист, 46).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 62), Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов, Мухин, Влашич (Дзагоев, 68), Эджуке (Бохинен, 61), Чалов, Кучаев (Марадишвили, 62).

    Предупреждения: Терентьев, 90+3 – Бохинен, 78.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии47
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      Рейтинг: +16059

      JTherry 5 минут назад

      Ростову сейчас тренер нужен помоложе и с идеями современной командной игры, а Семин - это уже история... строительство команды со средними игроками - ему не по силам, да и нервов убьешь немерено... а Влашич, похоже, закончил свою опупею в РПЛ, болт забил...

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      Рейтинг: +169

      Sancho010365 23 минуты назад

      В таблице есть красная черта, интересно есть ли вероятность что ниже её окажутся Ростов и Краснодар. На юге прекрасные школы работают и развиваются футболисты. Только в Ростове перебрали всех исландцев, в Краснодаре шведов. Толку ноль, единственно прекрасные стадионы. Я не удивлюсь если скоро Кубань будет обыгрывать Краснодар. Доигрались. А Палыча уважаю, пожелаю терпения. У него трудная ситуация действительно.

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      Рейтинг: +2904

      minaev23 > Sancho010365 11 минут назад

      Нет в Ростове прекрасных школ. А те которые показывают на первом и на втором канале- показуха ! Играют одни мажоры за которых деньги платят .Реальный талант туда не попадёт. Без денег.

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      Рейтинг: +169

      Sancho010365 > minaev23 6 минут назад

      Я согласен с Вами если можно на 101%. Меня интересует ещё и школа в Крыму. Оттуда выходили неплохие ребята, Таврия первый чемпион Украины.

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      Рейтинг: +1090

      Олег1204 > minaev23 5 минут назад

      Такое везде

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      Рейтинг: +405

      RUSARM 39 минут назад

      Да,Армейцы нервов попортили болельщикам,думал во втором тайме опять двадцать пять,ан нет!! Чудачка закатили вовремя,а Влашич совсем ни какой,еще в Гималаи хочет!! Такой момент запорол!!!

      1
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      Рейтинг: -658

      СуперПАВ9 50 минут назад

      Семин давно уже спекся

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      Рейтинг: +46064

      MaxRnD > СуперПАВ9 38 минут назад

      Думаю, что Палыч взялся за Ростов просто чтобы чем-то разнообразить свой досуг на пенсии. Врядли этот проект является для него чем-то более серьёзным

      3
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      Рейтинг: +24571

      Боцман59rus > MaxRnD 23 минуты назад

      До кучи Норманна отправил больницу, единственный по сути ликвидный актив команды, это нормально к вам дедушка заехал)))

      1
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      Рейтинг: +46064

      MaxRnD > Боцман59rus 15 минут назад

      Ерёменко, Норманна и Байрамяна ковид просто жёстко высадил из обоймы. Последние два сейчас по физическому состоянию вообще очень бледная тень себя предыдущих

      0
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      Рейтинг: +8318

      Cleaner > СуперПАВ9 31 секунду назад

      НЕТ!!!

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      Рейтинг: +1013

      sерж 52 минуты назад

      ну ладно вам, глумится. Это же не спермак, над которым можно всегда по ржать

      2
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      Рейтинг: +8318

      Cleaner > sерж 50 минут назад

      Над Спартаком ржут. Ростову сочувствуют. Довел их бывший тренер до ручки...

      2
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      Рейтинг: +8318

      Cleaner 55 минут назад

      У Ростова чувствуется тренерская школа Карпина.)

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      Рейтинг: +7566

      GoLenaStop 55 минут назад

      Ростсельмаш в ауе - снова пропускает больше всех!
      Что творите , мужики?
      Херово!

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      Рейтинг: +9077

      житель СПб 1 час назад

      Ростов - в 1 тайме вообще был безвольный. Явно в перерыве им Палыч навтыкал! На полтайма их хватило, стали играть более осмысленно. Но пока еще совсем не команда. Ужас... Может, действительно, поэтому Валерий от них убежал?! Но чувствуется, Семин готов делать из них настоящих мужчин. Уже есть изменения.

      2
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      Рейтинг: +9260

      Вомбат > житель СПб 50 минут назад

      У меня тоже есть ощущение, что Ростову надоело напрягаться. Состав так себе, и вверху таблицы они 2 года держались за счет самоотдачи. Карпин узнал, что в этом сезоне игроки выкладываться не будут и слинял в сборную. Никто с него не спросит, если отбор к ЧМ он завалит,
      неудачу всегда можно приписать Черчесову. Если его попрут из сборной, то он думает, что сможет вернуться в Ростов, так как Семин, ввиду преклонного возраста, там не справится, и Ростов опустится место на 10-12. Но я очень желаю Семину справиться и удержать Ростов хотя бы в середине таблицы.

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      Рейтинг: +9077

      житель СПб > Вомбат 40 минут назад

      Я думаю, там расчет поглубже. В любом случае, Палыча хватит не больше чем на 2-3 года - при хорошем раскладе. Вот они с руководством и договорились, что Карпин его потом заменит - когда бы это ни произошло.

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      Рейтинг: +17205

      DVOK68 1 час назад

      У Шпалыча два варианта,оба реальны и примерно равны.
      1.Сделать классную(по меркам РПЛ)команду.
      2.Слечь с инфарктом.
      Пожелаю ему здоровья.

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      Рейтинг: +9077

      житель СПб > DVOK68 58 минут назад

      Да уж... было видно, как нервничает и переживает. И еще - было видно, что сдал за последние 2 года... Здоровья!! В конце концов, для него это гораздо важнее! Да и нам всем его здоровье - тоже.

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      Рейтинг: +8318

      Cleaner > DVOK68 54 минуты назад

      Есть третий вариант. Доработать год и спокойно уйти на пенсию.

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      Рейтинг: +17205

      DVOK68 > Cleaner 43 минуты назад

      Да нет....ошибаетесь...)
      Третий вариант не про возрастных тренеров.Да и слова "тренер"и "спокойствие"очень далеко друг от друга.В любом возрасте,кстати.А в нашем случае 74 летний дедушка.

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      Рейтинг: +7566

      GoLenaStop 1 час назад

      А, обе команды - сырники из сетевого магазина - никакие!
      А, Ростсельмаш, хватит ползать, давай уже окукливайся,
      чтоб бабочкой стать!
      А, ЦСКА классно подловил на контратаке в третьем шарабане...
      Спасибо командам за игру.

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