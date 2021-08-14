РПЛ. «Ростов» проиграл дома ЦСКА и идет без побед

«Ростов» после четырех туров идет в чемпионате России без побед. В очередной встрече команда Юрия Семина уступила ЦСКА Алексея Березуцкого.

Форвард Федор Чалов забил ростовчанам в третьей встрече подряд.

ЦСКА опередил в таблице «Спартак», поднявшись на седьмое место.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бийол, 8; 0:2 – Чалов, 36; 1:2 – Глебов, 54; 1:3 – Марадишвили, 89.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян (Фольмер, 66), Глебов, Норманн (Сухомлинов, 42), Хашимото (Гигович, 79), Полоз (Баштуш, 46), Комличенко (Альмквист, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 62), Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов, Мухин, Влашич (Дзагоев, 68), Эджуке (Бохинен, 61), Чалов, Кучаев (Марадишвили, 62).

Предупреждения: Терентьев, 90+3 – Бохинен, 78.

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