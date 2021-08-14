Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Ростов» проиграл дома ЦСКА и идет без побед

14 августа 2021, 21:55
60

«Ростов» после четырех туров идет в чемпионате России без побед. В очередной встрече команда Юрия Семина уступила ЦСКА Алексея Березуцкого.

Форвард Федор Чалов забил ростовчанам в третьей встрече подряд.

ЦСКА опередил в таблице «Спартак», поднявшись на седьмое место.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бийол, 8; 0:2 – Чалов, 36; 1:2 – Глебов, 54; 1:3 – Марадишвили, 89.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян (Фольмер, 66), Глебов, Норманн (Сухомлинов, 42), Хашимото (Гигович, 79), Полоз (Баштуш, 46), Комличенко (Альмквист, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 62), Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов, Мухин, Влашич (Дзагоев, 68), Эджуке (Бохинен, 61), Чалов, Кучаев (Марадишвили, 62).

Предупреждения: Терентьев, 90+3 – Бохинен, 78.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА
Комментарии (60)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Marat A.
1628967519
ЦСКА с Победой!!!! Это есть ХОРОШО!!!
Ответить
insider_retro
1628968179
ЦСКА рано заснул, а Ростов поздно проснулся... Валидольно! Игорь выручил... С победой ЦСКА!
Ответить
CSKA57
1628968343
ЦСКА с победой! Хотя, за команду очень тревожно.
Ответить
paracetamol
1628968541
Ну и наследство оставил Шпалычу новый "тренер" сборной. Команда растренирована, физики никакой, игроки многие откровенно отбывают номер на поле.
Ответить
MaxRnD
1628968577
Такое ощущение, что между вернувшимся из серии "А" Баштушем и всей остальной командой просто какая-то непреодолимая пропасть, уже начиная даже с качества приёма и обработки мяча ...
Ответить
житель СПб
1628968758
ЦСКА - поздравления, в целом неплохо провели матч. Березуцкому и всей команде очень нужные эмоции (и очки..). Хотя и без спасения от Игоря не обошлось.
Ответить
sерж
1628969351
ну ладно вам, глумится. Это же не спермак, над которым можно всегда по ржать
Ответить
JTherry
1628972213
Ростову сейчас тренер нужен помоложе и с идеями современной командной игры, а Семин - это уже история... строительство команды со средними игроками - ему не по силам, да и нервов убьешь немерено... а Влашич, похоже, закончил свою опупею в РПЛ, болт забил...
Ответить
zigbert
1629010868
ЦСКА с победой! Очень уверенное начало получилось у команды. Однако во втором тайме команды будь то поменялись ролями. Если бы не Акинфеев быть бы ничьей. Вытащил мертвый мяч.А вот у Ростова вратарь сыграл на своем уровне. Оба мяча нельзя назвать из разряда не берущихся.
Ответить
oyabun
1629012911
Очень жаль Ростов. Ребята то борются, стараются. Ждем Побед!
Ответить
Главные новости
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
5
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
7
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
7
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
19:38
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
106
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
5
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
2
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
4
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
2
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
5
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
2
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
24
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
3
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
5
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
8
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+