Ростов - ЦСКА

Хороший счёт, но вот второй тайм безобразный.
|19 тур
|17 декабря, четверг
|20:00
|Ростов
|1:3
|ЦСКА
|14 тур
|8 ноября, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|2:0
|Ростов
|21 тур
|9 марта, понедельник
|14:00
|Ростов
|3:2
|ЦСКА
|12 тур
|6 октября, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|1:3
|Ростов
|16 тур
|2 декабря, воскресенье
|16:30
|Ростов
|0:0
|ЦСКА
|2 тур
|5 августа, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|0:1
|Ростов
|24 тур
|1 апреля, воскресенье
|19:00
|Ростов
|1:2
|ЦСКА
|10 тур
|16 сентября, суббота
|16:30
|ЦСКА
|2:0
|Ростов
|18 тур
|2 декабря, понедельник
|17:00
|Ростов
|0:0
|ЦСКА
|8 тур
|14 сентября, суббота
|13:30
|ЦСКА
|1:0
|Ростов
|24 тур
|18 сентября, воскресенье
|14:00
|Ростов
|1:1
|ЦСКА
|9 тур
|15 мая, воскресенье
|20:30
|ЦСКА
|2:1
|Ростов
|20 тур
|30 августа, воскресенье
|20:30
|Ростов
|1:0
|ЦСКА
|6 тур
|26 апреля, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|1:2
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66:28
|+38
|65
|2.
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54:30
|+24
|56
|3.
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53:41
|+12
|53
|4.
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42:30
|+12
|50
|5.
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42:29
|+13
|50
|6.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43:39
|+4
|48
|7.
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36:38
|-2
|42
|8.
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39:36
|+3
|41
|9.
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47:51
|-4
|38
|10.
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37:41
|-4
|38
|11.
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26:39
|-13
|33
|12.
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27:35
|-8
|33
|13.
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34:47
|-13
|32
|14.
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29:40
|-11
|30
|15.
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34:56
|-22
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30:59
|-29
|23
Даже Палыч не спасёт тонущий Ростов...
Твоя самая и заветная мечта - Ростов играющий в ФНЛ. Деда Мороза наверное каждый год просишь))))))
Прошу конечно....