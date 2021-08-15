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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Помощники:
Егор Болховитин, Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин AVAR – Алексей Воронцов
Резервный судья:
Иван Сараев
Делегат:
Виктор Пышкин
Инспектор:
Александр Гвардис
Материалы

Ростов - ЦСКА

14.08.2021, Суббота, 20:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 4 тур Ростов - ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
19 тур
17 декабря, четверг 20:00 Ростов 1:3 ЦСКА
14 тур
8 ноября, воскресенье 16:30 ЦСКА 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
21 тур
9 марта, понедельник 14:00 Ростов 3:2 ЦСКА
12 тур
6 октября, воскресенье 16:30 ЦСКА 1:3 Ростов
Кубок «Париматч» Премьер 2019
3 тур
3 июля, среда 19:00 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
16 тур
2 декабря, воскресенье 16:30 Ростов 0:0 ЦСКА
2 тур
5 августа, воскресенье 19:00 ЦСКА 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
24 тур
1 апреля, воскресенье 19:00 Ростов 1:2 ЦСКА
10 тур
16 сентября, суббота 16:30 ЦСКА 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
15 апреля, суббота 14:30 ЦСКА 0:0 Ростов
9 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Ростов 2:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
12 марта, суббота 19:30 Ростов 2:0 ЦСКА
6 тур
22 августа, суббота 18:00 ЦСКА 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Ростов 1:1 ЦСКА
6 тур
31 августа, воскресенье 13:30 ЦСКА 6:0 Ростов
Суперкубок России 2014

26 июля, суббота 21:30 ЦСКА 3:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
2 декабря, понедельник 17:00 Ростов 0:0 ЦСКА
8 тур
14 сентября, суббота 13:30 ЦСКА 1:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Ростов 3:0 ЦСКА
1 тур
21 июля, суббота 13:30 ЦСКА 1:0 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
7 мая, вторник 18:00 Ростов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 14:00 Ростов 1:1 ЦСКА
9 тур
15 мая, воскресенье 20:30 ЦСКА 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
23 тур
3 октября, воскресенье 15:00 ЦСКА 2:0 Ростов
9 тур
6 мая, четверг 16:30 Ростов 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
30 августа, воскресенье 20:30 Ростов 1:0 ЦСКА
6 тур
26 апреля, воскресенье 16:30 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
26 августа, воскресенье 15:30 ЦСКА 4:0 Ростов
8 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
28 октября, суббота 00:00 Ростов 1:2 ЦСКА
10 тур
10 июля, понедельник 00:00 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
30 октября, воскресенье 18:00 ЦСКА 2:1 Ростов
13 тур
25 июня, суббота 18:00 Ростов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
27 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
12 тур
13 августа, вторник 00:00 Ростов 3:2 ЦСКА
19 тур
9 августа, пятница 00:00 ЦСКА 5:1 Ростов
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Ростов
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 2000
24 тур
6 сентября, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
10 тур
27 мая, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Ростов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Чемпионат России 1998
27 тур
3 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Ростов
12 тур
17 июня, среда 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1997
31 тур
14 октября, вторник 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
14 тур
18 июня, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
Чемпионат России 1996
28 тур
19 сентября, четверг 00:00 Ростов 0:5 ЦСКА
11 тур
8 мая, среда 00:00 ЦСКА 4:2 Ростов
Чемпионат России 1995
27 тур
30 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
4 тур
1 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
Чемпионат России 1993
25 тур
27 августа, пятница 00:00 ЦСКА 2:3 Ростов
10 тур
6 мая, четверг 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 8 тур
8 ноября, воскресенье 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Первый этап, 3 тур
10 сентября, четверг 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +186

    mnb 95 15 августа 2021, 18:04

    Хороший счёт, но вот второй тайм безобразный.

    0
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    Рейтинг: +230

    Marat A. 14 августа 2021, 21:58

    ЦСКА с Победой!!!! Это есть ХОРОШО!!!

    0
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    Рейтинг: +55667

    MaxRnD 14 августа 2021, 21:52

    Какое же редкое дно Хаджикадунич ((

    5
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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 14 августа 2021, 21:51

    Спартак обгонят в этом туре

    0
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    Рейтинг: +5941

    ySS 14 августа 2021, 21:50

    ЦСКА с победой.
    Ростов провел хороший тайм.

    2
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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 14 августа 2021, 21:48

    А как же Гайч(

    1
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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 14 августа 2021, 21:43

    Одни травмы

    1
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    Рейтинг: +5941

    ySS 14 августа 2021, 21:36

    Жаль японца...

    1
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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 14 августа 2021, 21:32

    Новичков так и не выпускает Березуцкий(

    1
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    Рейтинг: +5693

    _Marqella_ 14 августа 2021, 21:27

    Даже Палыч не спасёт тонущий Ростов...

    0
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    Рейтинг: +3937

    minaev23 > _Marqella_ 14 августа 2021, 21:54

    Твоя самая и заветная мечта - Ростов играющий в ФНЛ. Деда Мороза наверное каждый год просишь))))))

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    Рейтинг: +5693

    _Marqella_ > minaev23 15 августа 2021, 07:46

    Прошу конечно....

    0
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    Рейтинг: +995

    Riot Zero > minaev23 15 августа 2021, 09:50

    Она мужу надрачивает, на проигрыш Ростова. Злопамятная ****, помнящая о том, как болелы Ростова водили ей х.у.е.м. по губам

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