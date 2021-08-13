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  • АПЛ. «Брентфорд» в дебютном матче победил в дерби «Арсенал»

АПЛ. «Брентфорд» в дебютном матче победил в дерби «Арсенал»

13 августа 2021, 23:54
8

«Брентфорд» провел свой первый в истории матч в АПЛ. Команда Томаса Франка обыграла в дерби «Арсенал».

«Брентфорд» вернулся в высший дивизион спустя 74 года. Последнюю игру на высшем уровне английского футбола команда провела как раз против «Арсенала» 26 мая 1947 года.

Это был четвертый раз, когда «Арсенал» участвовал в матче-открытии АПЛ. Предыдущие три случая закончились победой команды.

Кристиан Нергор отличился в чемпионате впервые за 86 матчей. Последний раз он забивал за «Брондбю» против «Копенгагена» в чемпионате Дании в 2017 году.

Англия. АПЛ. 1-й тур

Брентфорд – Арсенал – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Каньос, 22; 2:0 – Нергор, 73.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Брентфорд Арсенал
Комментарии (8)
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Marley Bob
1628888234
Все меньше и меньше в АПЛ команд,в матчах с которыми Арсенал выглядел бы фаворитом.
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21082014
1628888696
Не поверю совершенно в то,что по ходу сезона Артету не уволят.проблемы команды,конечно,не только в нем одном,но со своими обязанностями он справляется крайне плохо.
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LMI
1628888872
Разве болельщики Арсенала могут этому удивиться? Не думаю. Я например ничего лучшего не ожидал. Для меня было очевидно - Арсенал мертв, а Брендфорд заряжен, им интересно, они в АПЛ. И результат не заставил себя ждать. Продолжаем следить за поражениями Арсенала, может даже за увольнением Артеты после 3 баранки от МС
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Alex Y
1628888941
Как же они по АПЛ скучали)
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сутулая собака и лисы
1628892685
у Арсенала не было 5 основных игроков (держим в уме и Эдегора), а так же играли совсем свежие новички команды. но всё равно не хочу оправдывать этот позор, так бесхребетно проиграть дебютанту АПЛ.
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сутулая собака и лисы
1628892853
8 часов вечера в Лондоне, СМИ: Эдегор хочет вернуться в «Арсенал» два часа спустя: Эдегор больше не хочет вернуться в «Арсенал»
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portero
1628921952
Даже уже привычно стало, что Арсенал обыгрывают...
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r.nekrasov
1628928886
Myжскиe cпоpтивныe кocтюмы за 1390 рyб. 0чeнь бoльшoй выбop, всe в oдну цeну, xоpoшеe кaчecтвo, cтильный дизaйн, в oбщeм caми yбeдитecь, вoт -------- http://bityl.pl/TnmrC
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