Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    АПЛ. «Брентфорд» в дебютном матче победил в дерби «Арсенал»

    «Брентфорд» провел свой первый в истории матч в АПЛ. Команда Томаса Франка обыграла в дерби «Арсенал».

    «Брентфорд» вернулся в высший дивизион спустя 74 года. Последнюю игру на высшем уровне английского футбола команда провела как раз против «Арсенала» 26 мая 1947 года.

    Это был четвертый раз, когда «Арсенал» участвовал в матче-открытии АПЛ. Предыдущие три случая закончились победой команды.

    Кристиан Нергор отличился в чемпионате впервые за 86 матчей. Последний раз он забивал за «Брондбю» против «Копенгагена» в чемпионате Дании в 2017 году.

    Англия. АПЛ. 1-й тур

    Брентфорд – Арсенал – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Каньос, 22; 2:0 – Нергор, 73.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2021 23:54
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +98

      чаппай 2 минуты назад

      Артета аут. Ну сколько можно, бл...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +652

      Alex Y 33 минуты назад

      Как же они по АПЛ скучали)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +413

      LMI 34 минуты назад

      Разве болельщики Арсенала могут этому удивиться? Не думаю. Я например ничего лучшего не ожидал. Для меня было очевидно - Арсенал мертв, а Брендфорд заряжен, им интересно, они в АПЛ. И результат не заставил себя ждать. Продолжаем следить за поражениями Арсенала, может даже за увольнением Артеты после 3 баранки от МС

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      21082014 37 минут назад

      Не поверю совершенно в то,что по ходу сезона Артету не уволят.проблемы команды,конечно,не только в нем одном,но со своими обязанностями он справляется крайне плохо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1441

      Marley Bob 44 минуты назад

      Все меньше и меньше в АПЛ команд,в матчах с которыми Арсенал выглядел бы фаворитом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -669

      СуперПАВ9 46 минут назад

      Браво Арсенал

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88400
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67151
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru