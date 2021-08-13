АПЛ. «Брентфорд» в дебютном матче победил в дерби «Арсенал»

«Брентфорд» провел свой первый в истории матч в АПЛ. Команда Томаса Франка обыграла в дерби «Арсенал».

«Брентфорд» вернулся в высший дивизион спустя 74 года. Последнюю игру на высшем уровне английского футбола команда провела как раз против «Арсенала» 26 мая 1947 года.

Это был четвертый раз, когда «Арсенал» участвовал в матче-открытии АПЛ. Предыдущие три случая закончились победой команды.

Кристиан Нергор отличился в чемпионате впервые за 86 матчей. Последний раз он забивал за «Брондбю» против «Копенгагена» в чемпионате Дании в 2017 году.

Англия. АПЛ. 1-й тур

Брентфорд – Арсенал – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Каньос, 22; 2:0 – Нергор, 73.

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