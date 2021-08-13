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  • Карпин: «Вратарей сборной России будет определять Кафанов. Он лучший тренер голкиперов в стране, непререкаемый авторитет»

Карпин: «Вратарей сборной России будет определять Кафанов. Он лучший тренер голкиперов в стране, непререкаемый авторитет»

13 августа 2021, 23:01
23

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто будет выбирать вратарей на матчи команды. Полностью за это направление будет отвечать тренер голкиперов Виталий Кафанов.

«В вопросе возможного возвращения в сборную Игоря Акинфеева я полностью доверяю тренеру вратарей Виталию Кафанову. Он непререкаемый авторитет. Лучший тренер вратарей в России. Все вопросы и ответы по голкиперам – к нему. Основного вратаря и всех остальных будет выбирать Кафанов», – сообщил Карпин.

  • Кафанов совмещает работу в сборной с «Ростовом».
  • При Кафанове «Рубин» брал РПЛ.
  • 1 сентября Россия проведет матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

Источник: ютуб-канал Nobel
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (23)
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Garrincha58
1628887166
я смотрю лучший тренер вратарей по ходу ещё ни одного путёвого вратаря не воспитал в Ростове всех только покупают
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KalterJax
1628888311
Я конечно не хочу спорить! Но Кафанов? лучший тренер вратарей в России? С таким же успехом можно сказать , что лучший клуб в России это Ростов!
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portero
1628922263
Карпин молодец, ответственностью делится или действительно доверяет специалисту...
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житель СПб
1628923711
Пока ясно только то, что Карпин с ним работает и ему доверяет. И это он не делится ответственностью, скорее наоборот - это его человек. А насколько он (Кафанов) лучший - мы не очень радостно видели в Ростове. В сборной - посмотрим. Удачи!
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rash1959
1628926513
Рфс вообще не будет контролировать действия Карпина? Взгляните статистику Ростова за последние годы - Команда почти ЛИДЕР по пропущенным голам. Начало этого сезона -7 пропущенных! Это простите за выражение - волюнтаризм. Т.е. Карпин считает, что с вратарями в Ростове работает супер тренер? НЕ согласен. Если Карп по такому же принципу будет набирать сборную, то .... к зиме очередная опа.
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r.nekrasov
1628928904
Myжскиe cпоpтивныe кocтюмы за 1390 рyб. 0чeнь бoльшoй выбop, всe в oдну цeну, xоpoшеe кaчecтвo, cтильный дизaйн, в oбщeм caми yбeдитecь, вoт]]] ------ https://yal.su/dty
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jek718875
1628939251
Сплю и вижу, вратарь N1-ПЕСЬЯКОВ
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