Карпин: «Вратарей сборной России будет определять Кафанов. Он лучший тренер голкиперов в стране, непререкаемый авторитет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто будет выбирать вратарей на матчи команды. Полностью за это направление будет отвечать тренер голкиперов Виталий Кафанов.

«В вопросе возможного возвращения в сборную Игоря Акинфеева я полностью доверяю тренеру вратарей Виталию Кафанову. Он непререкаемый авторитет. Лучший тренер вратарей в России. Все вопросы и ответы по голкиперам – к нему. Основного вратаря и всех остальных будет выбирать Кафанов», – сообщил Карпин.