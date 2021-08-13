Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Карпин: «Вратарей сборной России будет определять Кафанов. Он лучший тренер голкиперов в стране, непререкаемый авторитет»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто будет выбирать вратарей на матчи команды. Полностью за это направление будет отвечать тренер голкиперов Виталий Кафанов.

    «В вопросе возможного возвращения в сборную Игоря Акинфеева я полностью доверяю тренеру вратарей Виталию Кафанову. Он непререкаемый авторитет. Лучший тренер вратарей в России. Все вопросы и ответы по голкиперам – к нему. Основного вратаря и всех остальных будет выбирать Кафанов», – сообщил Карпин.

    • Кафанов совмещает работу в сборной с «Ростовом».
    • При Кафанове «Рубин» брал РПЛ.
    • 1 сентября Россия проведет матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Nobel

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2021 23:01
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1585

      KalterJax 42 минуты назад

      Я конечно не хочу спорить! Но Кафанов? лучший тренер вратарей в России? С таким же успехом можно сказать , что лучший клуб в России это Ростов!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24550

      Боцман59rus > KalterJax 17 минут назад

      Карпин с Песьяковым всех изнасиловал в Спартаке, видимо и в сборную его пристроит, не удивлюсь и Полозу с Ионовым)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13903

      Garrincha58 1 час назад

      я смотрю лучший тренер вратарей по ходу ещё ни одного путёвого вратаря не воспитал в Ростове всех только покупают

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -669

      СуперПАВ9 > Garrincha58 46 минут назад

      Деванный эсперт нарисовался

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88400
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67151
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru