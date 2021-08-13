Карпин: «Вратарей сборной России будет определять Кафанов. Он лучший тренер голкиперов в стране, непререкаемый авторитет»

Я конечно не хочу спорить! Но Кафанов? лучший тренер вратарей в России? С таким же успехом можно сказать , что лучший клуб в России это Ростов!
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто будет выбирать вратарей на матчи команды. Полностью за это направление будет отвечать тренер голкиперов Виталий Кафанов.
«В вопросе возможного возвращения в сборную Игоря Акинфеева я полностью доверяю тренеру вратарей Виталию Кафанову. Он непререкаемый авторитет. Лучший тренер вратарей в России. Все вопросы и ответы по голкиперам – к нему. Основного вратаря и всех остальных будет выбирать Кафанов», – сообщил Карпин.
- Кафанов совмещает работу в сборной с «Ростовом».
- При Кафанове «Рубин» брал РПЛ.
- 1 сентября Россия проведет матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии.