Карпин: «Вратарей сборной России будет определять Кафанов. Он лучший тренер голкиперов в стране, непререкаемый авторитет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто будет выбирать вратарей на матчи команды. Полностью за это направление будет отвечать тренер голкиперов Виталий Кафанов.
«В вопросе возможного возвращения в сборную Игоря Акинфеева я полностью доверяю тренеру вратарей Виталию Кафанову. Он непререкаемый авторитет. Лучший тренер вратарей в России. Все вопросы и ответы по голкиперам – к нему. Основного вратаря и всех остальных будет выбирать Кафанов», – сообщил Карпин.
- Кафанов совмещает работу в сборной с «Ростовом».
- При Кафанове «Рубин» брал РПЛ.
- 1 сентября Россия проведет матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии.
Источник: ютуб-канал Nobel