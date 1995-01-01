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    Карпин: «Служба родине для меня что-то более высокое, чем просто работа тренером сборной»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении к своей новой работе.

    – Это не служба родине?

    – Служба родине... Два года я служил уже в армии. Ну, послужил родине. 50 лет – уже не призывной возраст вроде бы. Не дай бог война начнется – позовут. Тогда да.

    Но это футбол. Это игроки, эмоции болельщиков. Служба родине – это что-то более высокое для меня, чем просто работа главным тренером сборной.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19958

      vladimir-7 6 минут назад

      Или какой-то фрагмент разговора выдернули, или ещё один деятель
      на "государственную службу" пришел.

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      Рейтинг: +284

      КаДеС > vladimir-7 1 минуту назад

      Исходя из логики разговора, он как раз и пояснил, что главный тренер сборной и служба Родине - разные вещи

      0
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      Рейтинг: +6360

      Fusballer 27 минут назад

      Официальная государственная должность, как-никак.

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      Рейтинг: +944

      ZAITZEFF2011 39 минут назад

      Осталось только узнать, где Родина Карпина и за кого он в случае войны воевать собрался являясь подданным сразу трех государств (Россия, Эстония, Испания)

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