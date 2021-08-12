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  • Карпин: «Служба родине для меня что-то более высокое, чем просто работа тренером сборной»

Карпин: «Служба родине для меня что-то более высокое, чем просто работа тренером сборной»

12 августа 2021, 15:32
7

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении к своей новой работе.

– Это не служба родине?

– Служба родине... Два года я служил уже в армии. Ну, послужил родине. 50 лет – уже не призывной возраст вроде бы. Не дай бог война начнется – позовут. Тогда да.

Но это футбол. Это игроки, эмоции болельщиков. Служба родине – это что-то более высокое для меня, чем просто работа главным тренером сборной.

  • РФС назначил Карпина 23 июля.
  • В сентябре сборная проведет матчи квалификации ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

Карпин: «Если бы в РФС сказали вызвать Дзюбу, меня бы в сборной не было»

Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (7)
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ZAITZEFF2011
1628771981
Осталось только узнать, где Родина Карпина и за кого он в случае войны воевать собрался являясь подданным сразу трех государств (Россия, Эстония, Испания)
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Fusballer
1628772711
Официальная государственная должность, как-никак.
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vladimir-7
1628773956
Или какой-то фрагмент разговора выдернули, или ещё один деятель на "государственную службу" пришел.
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portero
1628778847
Фарта тебе и команде, первая игра трудная, но тебе надо увидеть или угадать, что бы поставить тех кто сдюжит.
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IVANRUS777
1628780845
Надеюсь с Карпиным нашу сборную будет интересно хотя бы смотреть. Может и игроки встрепенутся наши и станут более раскрепощёнными на поле. С обороной конечно у нас не ахти...хороших защитников не видно пока на горизонте. Буду наконец болеть за них всем сердцем, после усатого недоразумения, от которого уже воротило и от всего что он делал.
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