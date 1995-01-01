Карпин: «Служба родине для меня что-то более высокое, чем просто работа тренером сборной»

Или какой-то фрагмент разговора выдернули, или ещё один деятель
на "государственную службу" пришел.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении к своей новой работе.
– Это не служба родине?
– Служба родине... Два года я служил уже в армии. Ну, послужил родине. 50 лет – уже не призывной возраст вроде бы. Не дай бог война начнется – позовут. Тогда да.
Но это футбол. Это игроки, эмоции болельщиков. Служба родине – это что-то более высокое для меня, чем просто работа главным тренером сборной.
- РФС назначил Карпина 23 июля.
- В сентябре сборная проведет матчи квалификации ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.
Карпин: «Если бы в РФС сказали вызвать Дзюбу, меня бы в сборной не было»
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