Карпин: «Служба родине для меня что-то более высокое, чем просто работа тренером сборной»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении к своей новой работе.

– Это не служба родине?

– Служба родине... Два года я служил уже в армии. Ну, послужил родине. 50 лет – уже не призывной возраст вроде бы. Не дай бог война начнется – позовут. Тогда да.

Но это футбол. Это игроки, эмоции болельщиков. Служба родине – это что-то более высокое для меня, чем просто работа главным тренером сборной.

РФС назначил Карпина 23 июля.

В сентябре сборная проведет матчи квалификации ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

Карпин: «Если бы в РФС сказали вызвать Дзюбу, меня бы в сборной не было»