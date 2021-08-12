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  • Карпин: «Если бы в РФС сказали вызвать Дзюбу, меня бы в сборной не было»

Карпин: «Если бы в РФС сказали вызвать Дзюбу, меня бы в сборной не было»

12 августа 2021, 13:33
26

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

– РФС с вами тему Дзюбу проговаривал?

– Нет.

– Ни Дюков, ни Алаев – ни разу?

– Нет.

– Что Дзюба – капитан, важная фигура, популярен?

– Если бы со мной проговорили эту тему, меня бы в сборной не было. Если бы мне кого-то навязали, сказали, что какой-то игрок должен быть в сборной, там меня бы, наверное, не было.

Карпин: «Встреча с Дзюбой прошла продуктивно. Все, что было до этого, уже не важно»

Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (26)
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"supermax"
1628765470
слишком все переживают за дрочилу...нечего ему в сборной больше делать
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vladimir-7
1628765809
Карпин прав, если кто-то диктует, кого включать в состав, то тогда пусть, кто-то и тренирует.
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Серёга Краснодарский
1628768065
Как то смотрю на его как он общается со всеми журналистом и блогерами и вижу много быдлярства от него.
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lNeTl
1628769036
Пипец вопросы,у нас что по популярности в сборную набирают?
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Константинн
1628770601
Валера, если ты вызовешь Дзюбу в сборную, для меня ты станешь Стасом.
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insider_retro
1628771598
Видимо, имеется не обсуждаемая опция - "по умолчанию"...
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Sviro
1628772030
Пустая трата времени и денег. Когда в борделе дела идут плохо, не кровати переставляют, а би - ля - дей меняют.
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DOCTOR PENALTY
1628779066
Неслабая затравочка.
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BRO_football
1628779911
Дзюба, конечно, мудак, но у Карпина просто нет выбора. Нападающих в России лучше Дзюбы просто нет. И это не комплимент в его сторону. Повторюсь, Дзюба отвратительный футболист.
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zigbert
1628845874
Пока нет информации что Карпин не возьмет Дзюбу в сборную. Но на встрече с ним наверняка были оговорены все новые функции игрока.
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