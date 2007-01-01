Карпин: «Если бы в РФС сказали вызвать Дзюбу, меня бы в сборной не было»

XOЧЕШЬ НЕЗAБЫBАЕMОГO СEKCА на всю ночь?! Уникaльный пpепаpат от кoтоpого члeн стaнoвитьcя бoльшe, cекc дoльшe, кoнчaешь мoчнee и oщущeния яpче и пpиятнeе. Cовeтyю пoпpобовaть xоть pаз в жизни тaкoе, а зaказывaл здecь------ https://s4.lv/meridian
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.
– РФС с вами тему Дзюбу проговаривал?
– Нет.
– Ни Дюков, ни Алаев – ни разу?
– Нет.
– Что Дзюба – капитан, важная фигура, популярен?
– Если бы со мной проговорили эту тему, меня бы в сборной не было. Если бы мне кого-то навязали, сказали, что какой-то игрок должен быть в сборной, там меня бы, наверное, не было.
- В сентябре сборная проведет матчи квалификации ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.
- При прежнем тренере Станиславе Черчесове Дзюба был капитаном сборной.
Карпин: «Встреча с Дзюбой прошла продуктивно. Все, что было до этого, уже не важно»