Карпин: «Если бы в РФС сказали вызвать Дзюбу, меня бы в сборной не было»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

– РФС с вами тему Дзюбу проговаривал?

– Нет.

– Ни Дюков, ни Алаев – ни разу?

– Нет.

– Что Дзюба – капитан, важная фигура, популярен?

– Если бы со мной проговорили эту тему, меня бы в сборной не было. Если бы мне кого-то навязали, сказали, что какой-то игрок должен быть в сборной, там меня бы, наверное, не было.

В сентябре сборная проведет матчи квалификации ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

При прежнем тренере Станиславе Черчесове Дзюба был капитаном сборной.

Карпин: «Встреча с Дзюбой прошла продуктивно. Все, что было до этого, уже не важно»