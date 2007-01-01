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    Карпин: «Если бы в РФС сказали вызвать Дзюбу, меня бы в сборной не было»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

    – РФС с вами тему Дзюбу проговаривал?

    – Нет.

    – Ни Дюков, ни Алаев – ни разу?

    – Нет.

    – Что Дзюба – капитан, важная фигура, популярен?

    – Если бы со мной проговорили эту тему, меня бы в сборной не было. Если бы мне кого-то навязали, сказали, что какой-то игрок должен быть в сборной, там меня бы, наверное, не было.

    Карпин: «Встреча с Дзюбой прошла продуктивно. Все, что было до этого, уже не важно»

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии21
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      Рейтинг: +10

      anastaskuznetsov 10 минут назад

      XOЧЕШЬ НЕЗAБЫBАЕMОГO СEKCА на всю ночь?! Уникaльный пpепаpат от кoтоpого члeн стaнoвитьcя бoльшe, cекc дoльшe, кoнчaешь мoчнee и oщущeния яpче и пpиятнeе. Cовeтyю пoпpобовaть xоть pаз в жизни тaкoе, а зaказывaл здecь------ https://s4.lv/meridian

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      Рейтинг: +170

      jek718875 31 минуту назад

      ЗЮБА всю силу в руку вкладывает

      0
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      Рейтинг: +236

      semm > jek718875 12 минут назад

      а сам то ты случаем не дрочишь в тихую? задолбали малолетки уже с этим случаем

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      Рейтинг: +1496

      Sviro 38 минут назад

      Пустая трата времени и денег. Когда в борделе дела идут плохо, не кровати переставляют, а би - ля - дей меняют.

      0
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      Рейтинг: +4010

      rash1959 44 минуты назад

      Если не дрочера, тогда Жиркова точно привяжут.

      0
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      Рейтинг: +67142

      insider_retro 45 минут назад

      Видимо, имеется не обсуждаемая опция - "по умолчанию"...

      3
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      Рейтинг: +278

      Константинн 1 час назад

      Валера, если ты вызовешь Дзюбу в сборную, для меня ты станешь Стасом.

      4
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      Рейтинг: +19958

      vladimir-7 > Константинн 22 минуты назад

      Это ПАСТУХ сделал Дзюбу подпаском и выводил его на сочную травку, а тот подкармливал пастуха обедом, да и за стадом следил. Валера, пожалуй, не будет так делать.

      0
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      Рейтинг: +8147

      Cleaner > vladimir-7 14 минут назад

      Дзюба в сборной БУДЕТ!

      0
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      Рейтинг: +322

      lNeTl 1 час назад

      Пипец вопросы,у нас что по популярности в сборную набирают?

      1
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      Рейтинг: +960

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      Как то смотрю на его как он общается со всеми журналистом и блогерами и вижу много быдлярства от него.

      1
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      Рейтинг: +12348

      paracetamol 1 час назад

      Из РФС неприемлемо, а придут агенты с бабками, обсудим!

      1
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      Рейтинг: +24492

      silver29 1 час назад

      Ох Валера н е зарекайся ((( ты сел играть с шулерами, а хочешь играть по-правилам ((((

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      Рейтинг: +8147

      Cleaner > silver29 11 минут назад

      Да Валера и сам шулер знатный! Тут кто кого.)

      Ну да нам до этого дела нет. Если, конечно, сборная выйдет на ЧМ.

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