Карпин: «Встреча с Дзюбой прошла продуктивно. Все, что было до этого, уже не важно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с футболистами «Зенита» в Санкт-Петербурге.

— Встреча была в том же формате, как и с другими кандидатами в сборную до этого. Встречался с Далером Кузяевым, Андреем Мостовым, Вячеславом Караваевым и Артемом Дзюбой.

— Правда, говорили с Дзюбой два часа?

— Со всеми ребятами – около часа, как и с Дзюбой. Если отдельно по Артему – час десять. Ничего сверхъестественного. Встреча пошла ровно так же, как и со всеми другими игроками, с которыми встречался ранее – поговорили о том, что мне было важно. Встреча прошла продуктивно.

— Конфликт с Дзюбой исчерпан?

— Все, что было до этого, уже не важно. Надо смотреть вперед. Кто будет полезен сборной, тот в сборной будет. Но это необходимо доказывать каждый день. То же самое, к слову, я говорил на пресс-конференции по случаю назначения тренером сборной.

В сентябре сборная проведет матчи квалификации ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

При прежнем тренере Станиславе Черчесове Дзюба был капитаном сборной.

Карпин встретился с Дзюбой в Санкт-Петербурге. Они общались около двух часов