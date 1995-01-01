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    Карпин: «Встреча с Дзюбой прошла продуктивно. Все, что было до этого, уже не важно»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с футболистами «Зенита» в Санкт-Петербурге.

    — Встреча была в том же формате, как и с другими кандидатами в сборную до этого. Встречался с Далером Кузяевым, Андреем Мостовым, Вячеславом Караваевым и Артемом Дзюбой.

    — Правда, говорили с Дзюбой два часа?

    — Со всеми ребятами – около часа, как и с Дзюбой. Если отдельно по Артему – час десять. Ничего сверхъестественного. Встреча пошла ровно так же, как и со всеми другими игроками, с которыми встречался ранее – поговорили о том, что мне было важно. Встреча прошла продуктивно.

    — Конфликт с Дзюбой исчерпан?

    — Все, что было до этого, уже не важно. Надо смотреть вперед. Кто будет полезен сборной, тот в сборной будет. Но это необходимо доказывать каждый день. То же самое, к слову, я говорил на пресс-конференции по случаю назначения тренером сборной.

    Карпин встретился с Дзюбой в Санкт-Петербурге. Они общались около двух часов

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5860

      Томик 13 минут назад

      Хрен с ним, с Дзюбой. Или что там с ним? Но повязку не давай, Валера, пожалуйста. Это позорище может пользу приносить, но не в качестве капитана.

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      Рейтинг: +1651

      Радио1000шумеров 22 минуты назад

      Карпин: "Пришлось перед встречей связать Дзюбе руки за спиной по ряду всем известных причин. Но это естественно...")

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      Рейтинг: +255

      55together 25 минут назад

      Он кончил!!!!!!

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