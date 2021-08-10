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  • Карпин: «Встреча с Дзюбой прошла продуктивно. Все, что было до этого, уже не важно»

Карпин: «Встреча с Дзюбой прошла продуктивно. Все, что было до этого, уже не важно»

10 августа 2021, 21:49
13

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с футболистами «Зенита» в Санкт-Петербурге.

— Встреча была в том же формате, как и с другими кандидатами в сборную до этого. Встречался с Далером Кузяевым, Андреем Мостовым, Вячеславом Караваевым и Артемом Дзюбой.

— Правда, говорили с Дзюбой два часа?

— Со всеми ребятами – около часа, как и с Дзюбой. Если отдельно по Артему – час десять. Ничего сверхъестественного. Встреча пошла ровно так же, как и со всеми другими игроками, с которыми встречался ранее – поговорили о том, что мне было важно. Встреча прошла продуктивно.

— Конфликт с Дзюбой исчерпан?

— Все, что было до этого, уже не важно. Надо смотреть вперед. Кто будет полезен сборной, тот в сборной будет. Но это необходимо доказывать каждый день. То же самое, к слову, я говорил на пресс-конференции по случаю назначения тренером сборной.

Карпин встретился с Дзюбой в Санкт-Петербурге. Они общались около двух часов

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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55together
1628621626
Он кончил!!!!!!
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Томик
1628622374
Хрен с ним, с Дзюбой. Или что там с ним? Но повязку не давай, Валера, пожалуйста. Это позорище может пользу приносить, но не в качестве капитана.
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kvm
1628623970
Валера, проверь карманы после шлюбы!
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Ловкий Бубен
1628632812
Валера , я уверен, но всё же , ты сказал ему что в сборной нужно побыстрее бегать ?
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mikhail.bazhin
1628635886
Это реально KОCМОC! Tеперь что бы по тpаxатьcя не надо паритьcя, зашел на сайт, выбрал дeвкy, пpeдложил и всё, ищитe мeсто и время. Без дeнeг, без отнoшeний, все бeсплатнo и анoнимно, вот сайт ----- https://llk.dk/b8655e
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jek718875
1628653154
После встречи КАРПИН сказал:ЗЮБА??? ЗЮБЫ не будет!!!
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САДЫЧОК
1628661707
Зря , Карпин , с кем то встречается ! Нужно , тех , с кем он встречается Вычеркнуть из сборной и Работать с Захаряном , Фоминым , Карапузовым , Зиньковским...... !
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zigbert
1628692526
Желание Карпина войти в доверие к игрокам понятно.
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dimag
1628953012
Другие спортивные издания пишут, что - Карпин и Дзюба около двух часов общались в отеле Петербурга. Ну если как говорит Валера они час десять общались , то чем они остальные 50 минут занимались в отеле? Но главное что - продуктивно.
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