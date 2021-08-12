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Главные новости дня. 6-й тур РПЛ перенесен по просьбе Карпина, Месси встретился с фанатами «ПСЖ»

12 августа 2021, 00:21
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Шестой тур РПЛ перенесен по просьбе Карпина.

Рамос – Месси о «ПСЖ»: «Сказал бы нам кто-нибудь об этом раньше, да, Лео?».

Месси впервые встретился с фанатами «ПСЖ».

Месси: «Играть с Неймаром и Мбаппе – безумие».

Рассказов: «Было смешно, когда говорили, что «Спартак» пройдет «Бенфику». Посмотрите на нас. Нет мастерства».

«Бенфика» после прохода «Спартака» переименовала твиттер-аккаунт в честь Яремчука.

Арустамян: «Спартак» ищет иностранного спортивного директора с опытом работы в топ-лигах. Ему дадут карт-бланш».

«Спартак» – «Зениту»: «Вы – последний клуб, который должен шутить о чужих неудачах в ЛЧ».

Витория: «Нам надо сесть с руководством «Спартака» и обсудить вопросы».

Акинфеев – лидер по преданности одному клубу среди игроков топ-10 лиг Европы.

Источник: Бомбардир.ру
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