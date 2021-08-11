«Вы – последний клуб, который должен шутить о чужих неудачах в ЛЧ». «Спартак» ответил на троллинг «Зенита» после вылета от «Бенфики»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на шутку «Зенита», вызванную вылетом москвичей из квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики». В Санкт-Петербурге написали: «Футбол, который пошел не по плану».

«Да, мы проиграли, но вы, наверное, последний клуб, который должен шутить о чужих неудачах в ЛЧ», – ответил «Спартак».

Впервые с сезона-2008/09 в группе Лиги чемпионов от России выступит 1 команда – «Зенит».

«Зенит» при жеребьевке группового этапа будет посеян в 3-й корзине из 4.

«Зенит» лидирует в РПЛ.