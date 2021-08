«Вы – последний клуб, который должен шутить о чужих неудачах в ЛЧ». «Спартак» ответил на троллинг «Зенита» после вылета от «Бенфики»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на шутку «Зенита», вызванную вылетом москвичей из квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики». В Санкт-Петербурге написали: «Футбол, который пошел не по плану».

«Да, мы проиграли, но вы, наверное, последний клуб, который должен шутить о чужих неудачах в ЛЧ», – ответил «Спартак».

Yep, we lost, but you are probably the last club that should joke about others' failures in UCL... https://t.co/GevMpFWwXo pic.twitter.com/ExkxOX4K9s