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  • «Вы – последний клуб, который должен шутить о чужих неудачах в ЛЧ». «Спартак» ответил на троллинг «Зенита» после вылета от «Бенфики»

«Вы – последний клуб, который должен шутить о чужих неудачах в ЛЧ». «Спартак» ответил на троллинг «Зенита» после вылета от «Бенфики»

11 августа 2021, 09:32
105

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на шутку «Зенита», вызванную вылетом москвичей из квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики». В Санкт-Петербурге написали: «Футбол, который пошел не по плану».

«Да, мы проиграли, но вы, наверное, последний клуб, который должен шутить о чужих неудачах в ЛЧ», – ответил «Спартак».

  • Впервые с сезона-2008/09 в группе Лиги чемпионов от России выступит 1 команда – «Зенит».
  • «Зенит» при жеребьевке группового этапа будет посеян в 3-й корзине из 4.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
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Источник: твиттер «Спартака»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (105)
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serppion
1628665023
Эх, Спартак... Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Тебе сейчас свой язык в задницу засунуть, терпеть и помалкивать. Всё, что о тебе плохого скажут, - правильно и справедливо.
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vladimir-7
1628666465
Свиньи целый год усердно обси**ли всех участников ЕК, а теперь, не попав, даже, в розыгрыш ЛЧ, ищут нелепых оправданий в свою сторону. Бенфика играла вполноги оба матча и оба выиграла, вчера даже трогать мяч не разрешала российской команде, в игре Бенфики два всплеска и два гола.
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Chingis17rus
1628667942
У 3енита есть Суперкубок УЕФА , спартаковским болельщикам напомню- 3то когда ПОБЕДИТЕЛЬ ЛЧ играет с ПОБЕДИТЕЛЕМ Кубка УЕФА (сейчас ЛИГА Европы), в тих строчках уже два евротрофея, так что 3енит имеет право шутить над клубом с нулем трофеев на международной арене) Хотя, над ФК Федунки уже давно смеются все у кого есть Телеграм)
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Spirit_78
1628668368
У Зенита в Европе достижений гораздо больше, чем у СпаМа - клуба для "домашнего пользования". Даже в той же ЛЧ Зенит 3 раза выходил в плей-офф, а СпаМ - всего 1. Кстати, федунская "дама" обещала заткнуться - видимо, опять слово не сдержала, уже не в первый раз.
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NewLife
1628670505
Верните очки, которые вы украли при помощи судей уже в этом сезоне, а потом хнычте, гей клуб с помойки.
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ivany4
1628671702
Не стоило отвечать голубым дурачкам с окраины. Ну не хватает у них ума и кругозора. Надо прощать убогих и сирых.
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Чермындыр
1628673991
Ой-ой-ой пресс-служба Спартака обиделась, ну надо же. Как самим хайповать и вые...ся по зашкварным поводам, так они первые, а тут написили мышке в норку. Что посеешь, то и пожнешь
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Mariner
1628679300
C 12-го года Зенит играл с Бенфиков 8 раз. 4 победы, 4 поражения. Зенит плохо сыграл в ЛЧ только в последний раз, до этого Зенит в еврокубках (не только в ЛЧ, а именно в еврокубках) очень не плохо выступал, за счёт чего Россия очень долго держала шестое место в табл. коэфф. УЕФА. В предпоследнем сезоне мы тоже заняли 4-ое место, но ещё за 1 тайм до конца группового этапа мы выходили со ВТОРОГО места, т.е. там всё было очень плотно. Разумеется Зенит не один хорошо выступал в еврокубках - стране особенно сильно помогали ЦСКА и Краснодар, порой не плохо выступали и другие клубы, например Ростов. Но что было неизменно из года в год - это слив еврокубков Спартаком, если они туда выходили. И соответственно меньше всех очков. Эта команда не просто позор России - это предатель. Спартак должен быть распущен. Или как минимум дисквалифицировано всё руководство клуба, с посадками само собой и огромнейшими штрафами за репутационный ущерб российского футбола и России в целом.
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Lenin26
1628682458
БЫЛ Спартак,ДА СПЛЫЛ!
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Ганнибал Лектор
1628690846
В этом году Зенит - единственный клуб России в Лиге чемпионов. Шутить и троллить хряков за их очередной пройоб - так себе занятие, конечно, но ответка крючкохвостых принципиально бредовая
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