«Вы – последний клуб, который должен шутить о чужих неудачах в ЛЧ». «Спартак» ответил на троллинг «Зенита» после вылета от «Бенфики»

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Пресс-служба «Спартака» отреагировала на шутку «Зенита», вызванную вылетом москвичей из квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики». В Санкт-Петербурге написали: «Футбол, который пошел не по плану».
«Да, мы проиграли, но вы, наверное, последний клуб, который должен шутить о чужих неудачах в ЛЧ», – ответил «Спартак».
- Впервые с сезона-2008/09 в группе Лиги чемпионов от России выступит 1 команда – «Зенит».
- «Зенит» при жеребьевке группового этапа будет посеян в 3-й корзине из 4.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Yep, we lost, but you are probably the last club that should joke about others' failures in UCL... https://t.co/GevMpFWwXo pic.twitter.com/ExkxOX4K9s— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) August 10, 2021