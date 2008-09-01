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    «Вы – последний клуб, который должен шутить о чужих неудачах в ЛЧ». «Спартак» ответил на троллинг «Зенита» после вылета от «Бенфики»

    Пресс-служба «Спартака» отреагировала на шутку «Зенита», вызванную вылетом москвичей из квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики». В Санкт-Петербурге написали: «Футбол, который пошел не по плану».

    «Да, мы проиграли, но вы, наверное, последний клуб, который должен шутить о чужих неудачах в ЛЧ», – ответил «Спартак».

    • Впервые с сезона-2008/09 в группе Лиги чемпионов от России выступит 1 команда – «Зенит».
    • «Зенит» при жеребьевке группового этапа будет посеян в 3-й корзине из 4.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 09:32
    Комментарии17
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      Рейтинг: +787

      Taps 50 секунд назад

      Украинский шедевр: от двух жоп в лузу ...
      Гы - гы - гы ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19874

      vladimir-7 1 минуту назад

      Свиньи целый год усердно обси**ли всех участников ЕК, а теперь,
      не попав, даже, в розыгрыш ЛЧ, ищут нелепых оправданий в свою
      сторону. Бенфика играла вполноги оба матча и оба выиграла, вчера
      даже трогать мяч не разрешала российской команде, в её игре, два всплеска и два гола.
      и два голо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3077

      neveldomha 5 минут назад

      Аяяй обидели девчонок. Нехорошо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9191

      Вомбат 6 минут назад

      Где там было шутка? Оба матча шли не по плану Виттории. В первом планировалось играть 2-м номером, делать длинные забросы и забивать с контратак. Во втором, имея 0:2, планировалось выходить из обороны через пас, преодолевая прессинг, и играть на равных, уповая на фортуну. Именно так Спартак и пытался играть минуты до 25-й, когда Бенфика взвинтила темп и прижала соперника к воротам. Правда через 10 минут португальцы устали и игра снова стала почти равной, но было ясно, что рано или поздно, они снова взвинтят и дожмут. Так и произошло. Оба раза планы Виттории не сработали. Быший игрок Локомотива Жоао Марио выглядел нереально классным хавбеком по сравнению с Зобниным. Хотя 4 года назад они выглядели игроками одног уровня. Так что деградация РПЛ феномен не только организационный, но и психологический. Вывод такой: В РПЛ футбол идет не по плану. В том числе и в Зените.

      1
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      Рейтинг: +12288

      paracetamol 14 минут назад

      Это была не неудача, а очередной позор хрюшек!

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      Рейтинг: +7357

      Alekxei Z. 14 минут назад

      Футбол в стране такого низкого уровня , что всё сводится к тому , что только и остаётся как друг друга под...бывать.
      Соревнуемся кто позорнее проиграет, ппц !!!

      0
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      Рейтинг: +895

      Frankfurt Am Main 17 минут назад

      Посмотрим на бомжей осенью, смеётся тот кто смеётся последним

      1
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      Рейтинг: +3484

      serppion 23 минуты назад

      Эх, Спартак... Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Тебе сейчас свой язык в задницу засунуть, терпеть и помалкивать. Всё, что о тебе плохого скажут, - правильно и справедливо.

      3
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      Рейтинг: +7357

      Alekxei Z. > serppion 17 минут назад

      Отсоси у КБ.
      Может ты назовёшь российский клуб , который в Европе феерит ? Да , проиграл. Проиграл в чистую и что ?
      Ваши клубы всех выносят , что аж рейтинг зашкаливает и вот уже одна команда на прямую выходит.
      Спецы, вы в своих сортирах разберитесь...

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      Рейтинг: +3482

      Алехсбургер. 28 минут назад

      Да они и не шутили...
      Это Спартак острил на поле.

      1
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      Рейтинг: +2949

      Дедуктор 34 минуты назад

      Спартак регулярно уничтожается португальскими клубами. С неприличными счетами. Только Брага обыграла Спартака с относительно приличным счетом. А вот, ЦСКА и Зенит португальцев частенько били. Причем, самых крутых - Порту и Бенфику.
      Обыграть конкретно эту Бенфику могли бы 5-6 клубов РПЛ. Вопрос исключительно в выборе разумной тактической схемы. Алгоритм тут ясный. Если ты будешь играть против бразильцев в стиле бразильцев, тебя размажут. Если выберешь правильную тактическую схему - можешь размазать бразильцев. И то, и другое происходило неоднократно.

      2
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      Рейтинг: +1059

      Олег1204 > Дедуктор 18 минут назад

      Не, наш футбол деградирует, а европейский развивается, поэтому бенфика обыграет любую команду лиги приколов.

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