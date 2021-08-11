Месси впервые встретился с фанатами «ПСЖ»

После своей презентации нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вышел на предместья к «Парк де Пренс», где его ждали сотни фанатов. Аргентинец их поприветствовал.

Болельщики жгли файеры и скандировали кричалки.

Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.

Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.

Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

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