Месси впервые встретился с фанатами «ПСЖ»

После своей презентации нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вышел на предместья к «Парк де Пренс», где его ждали сотни фанатов. Аргентинец их поприветствовал.
Болельщики жгли файеры и скандировали кричалки.
- Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.
- Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.
- Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
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Источник: твиттер «ПСЖ»