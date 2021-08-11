Месси не знает, когда дебютирует в «ПСЖ»

Нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси спросили, когда он проведет первый матч за команду. У аргентинца не нашлось ответа.

«Не знаю. Я был в отпуске. Нужно начать тренироваться, работать. Постараюсь выйти как можно скорее. Выйду тогда, когда решит тренерский штаб», – сказал Месси.

Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.

Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.

Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

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