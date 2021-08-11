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  • Арустамян: «Спартак» ищет иностранного спортивного директора с опытом работы в топ-лигах. Ему дадут карт-бланш»

Арустамян: «Спартак» ищет иностранного спортивного директора с опытом работы в топ-лигах. Ему дадут карт-бланш»

11 августа 2021, 19:26
33

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о поисках нового спортивного директора «Спартака» после ухода из клуба Дмитрия Попова.

«Думаю, в сентябре, во время паузы на матчи сборных, «Спартак» найдет нового спортивного директора. Ему будет предоставлен карт-бланш. А пока, в августе, новых игроков «Спартак» приобретать не будет – зачем, кто будет вести переговоры?

На позицию сменщика Дмитрия Попова клуб рассматривает исключительно иностранца – менеджера с опытом работы в топовых европейских том-лигах», – написал Арустамян.

  • Попов покинул «Спартак» на прошлой неделе.
  • Он занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
  • 54-летний менеджер ушел в отставку из-за разногласий с акционером клуба по трансферным вопросам.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арутсамяна
Россия. Премьер-лига Спартак Арустамян Нобель
Комментарии (33)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ySS
1628704038
Как надо быть финансово обремененным, чтобы согласиться на такую работу? И абсолютно циничным.
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oyabun
1628704488
Комментатор рассказал нам, что он "думает"..... И мы должны тут же во всё это свято поверить?
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vladimir-7
1628706756
Попова ушли, а теперь ищут ему замену, кроме этого, ищут замену и Рую Витории, который тихо начал собирать свои вещички.
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Alex Y
1628707472
Карт-бланш на свинство?)
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derrik2000
1628707876
Ща Рианчо Нобеля прочитает и рванётся на амбразуру, мол, я, готов совершить самопожертвование! )))
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Taps
1628708453
Только дурак полезет в этот гадюшник и публичный дом.
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sobaka120982
1628708735
А что нужно делать на этой должности? Судя что твориться в клубе я мог бы временно занять должность, справлюсь не хуже предыдущих))) Нобель напиши мне в личку обсудим
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Марк Аврелий!
1628726976
И будет он работать до первых месячных Заремы. А тогда у нее испортится настроение и она его уволит
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almanev
1628751863
Когда слушаешь как комментирует Нобель, складывается ощущение, что у него куй во рту
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zigbert
1628755120
Теперь хоть есть причина по которой Спартак не будет делать закупки нужных игроков.
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