Арустамян: «Спартак» ищет иностранного спортивного директора с опытом работы в топ-лигах. Ему дадут карт-бланш»

Как показывает последняя практика, то 10 лет в нашем футболе работают убогие нахлебники былых лет у которых опыть нет и называвшие себя великими футболистами, а решил лишь один случай грамотно лизнуть попку высшего руководства
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о поисках нового спортивного директора «Спартака» после ухода из клуба Дмитрия Попова.
«Думаю, в сентябре, во время паузы на матчи сборных, «Спартак» найдет нового спортивного директора. Ему будет предоставлен карт-бланш. А пока, в августе, новых игроков «Спартак» приобретать не будет – зачем, кто будет вести переговоры?
На позицию сменщика Дмитрия Попова клуб рассматривает исключительно иностранца – менеджера с опытом работы в топовых европейских том-лигах», – написал Арустамян.
- Попов покинул «Спартак» на прошлой неделе.
- Он занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
- 54-летний менеджер ушел в отставку из-за разногласий с акционером клуба по трансферным вопросам.