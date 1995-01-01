Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Арустамян: «Спартак» ищет иностранного спортивного директора с опытом работы в топ-лигах. Ему дадут карт-бланш»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о поисках нового спортивного директора «Спартака» после ухода из клуба Дмитрия Попова.

    «Думаю, в сентябре, во время паузы на матчи сборных, «Спартак» найдет нового спортивного директора. Ему будет предоставлен карт-бланш. А пока, в августе, новых игроков «Спартак» приобретать не будет – зачем, кто будет вести переговоры?

    На позицию сменщика Дмитрия Попова клуб рассматривает исключительно иностранца – менеджера с опытом работы в топовых европейских том-лигах», – написал Арустамян.

    • Попов покинул «Спартак» на прошлой неделе.
    • Он занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
    • 54-летний менеджер ушел в отставку из-за разногласий с акционером клуба по трансферным вопросам.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арутсамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:26
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12657

      Skull_Boy 6 минут назад

      Как показывает последняя практика, то 10 лет в нашем футболе работают убогие нахлебники былых лет у которых опыть нет и называвшие себя великими футболистами, а решил лишь один случай грамотно лизнуть попку высшего руководства

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Шашлычник 7 минут назад

      А кто к ним пойдёт с таким бардаком в руководстве? Давайте после закрытия трансферного окна искать усиление-))) Тут уже даже гороскопы не помогут..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28910

      oyabun 8 минут назад

      Комментатор рассказал нам, что он "думает"..... И мы должны тут же во всё это свято поверить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7365

      Alekxei Z. 12 минут назад

      В сентябре "окно" закроется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2456

      ySS 15 минут назад

      Как надо быть финансово обремененным, чтобы согласиться на такую работу? И абсолютно циничным.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4032

      AtticusFinch 49 минут назад

      Федун сожительницу что ли себе новую ищет*?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9442

      NewLife 1 час назад

      Зарема из плэйбоя пригласит, у нее там связи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2320

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Фабио Паратичи пусть зовут))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1179

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Васильева пусть берут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2320

      Mister_Tomsk 1 час назад

      да да да, зарема хочет иностранного х уйка?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12983

      Persona_non_Grata > Mister_Tomsk 1 час назад

      А твоя жопа чего хочет ? )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1188

      R_a_i_n > Persona_non_Grata 5 минут назад

      ну как чего?? Шлюбиного)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88328
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67130
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru