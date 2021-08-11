Арустамян: «Спартак» ищет иностранного спортивного директора с опытом работы в топ-лигах. Ему дадут карт-бланш»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о поисках нового спортивного директора «Спартака» после ухода из клуба Дмитрия Попова.

«Думаю, в сентябре, во время паузы на матчи сборных, «Спартак» найдет нового спортивного директора. Ему будет предоставлен карт-бланш. А пока, в августе, новых игроков «Спартак» приобретать не будет – зачем, кто будет вести переговоры?

На позицию сменщика Дмитрия Попова клуб рассматривает исключительно иностранца – менеджера с опытом работы в топовых европейских том-лигах», – написал Арустамян.