Месси: «ПСЖ» – лучшее место для новой победы в Лиге чемпионов»

Новичок «ПСЖ» Лионель Месси рассчитывает выиграть с французами Лигу чемпионов. Они подписали аргентинца как свободного агента.

«ПСЖ» готов. Новички уже адаптировались. Я пришел помогать. Мечтаю вновь выиграть Лигу чемпионов. «ПСЖ» для этого лучшее место.

Играть против« «Барселоны» в Лиге чемпионов было бы хорошо и красиво, это было бы возвращение домой. Посмотрим, произойдет ли это», – сказал Месси.

Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.

Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.

Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

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