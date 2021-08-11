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  • Месси: «ПСЖ» – лучшее место для новой победы в Лиге чемпионов»

Месси: «ПСЖ» – лучшее место для новой победы в Лиге чемпионов»

11 августа 2021, 14:46
9

Новичок «ПСЖ» Лионель Месси рассчитывает выиграть с французами Лигу чемпионов. Они подписали аргентинца как свободного агента.

«ПСЖ» готов. Новички уже адаптировались. Я пришел помогать. Мечтаю вновь выиграть Лигу чемпионов. «ПСЖ» для этого лучшее место.

Играть против« «Барселоны» в Лиге чемпионов было бы хорошо и красиво, это было бы возвращение домой. Посмотрим, произойдет ли это», – сказал Месси.

  • Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.
  • Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.
  • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

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Источник: Goal
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (9)
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Psih86
1628685054
Лучшее место для победы в ЛЧ, ещё ни разу не выигрывало в ЛЧ.....
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portero
1628692156
Пусть соревнуются внутри команды, кто из них круче...
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Дедуктор
1628692998
Состав бомбический, конечно, в ПСЖ собрался. Хороший вариант для Лео взять еще раз ЛЧ и Золотого круглого заодно.
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Soccerdealer63
1628712609
"...Играть против« «Барселоны» в Лиге чемпионов было бы хорошо и красиво, это было бы возвращение домой..." Возвращение домой? Возможно... по-быстрому и через задний проход)))
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Soccerdealer63
1628713092
И Месси и Рамос попали в ПСЖ после скандальных уходов свободными агентами... Оба считались иконами своих клубов.... И вот... трах-тибидох-тибидох... И уже даже не оглядываются на болельщиков,которые на них молились! Представляю...КАК ПОРАБОТАЛИ ШПИОНЫ ПРИНЦА КАТАРА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ "ПРОВЕРНУТЬ" ЭТУ СХЕМУ! И всё-таки... ХРЕН ОНИ ЛЧ ВОЗЬМУТ!)))
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Alex3003
1628718906
Ага,в чемпионате Франции можно и 100 накалотить....нашли тоже мне уровень сопротивления
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nelez
1628764454
Если там нету Хави и Иньеста ничего не получится
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