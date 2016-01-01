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    Гендиректор «Динамо»: «Интерес европейских клубов к Захаряну есть, но сейчас мы не рассматриваем предложения по нему»

    Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров дал комментарий по поводу информации об интересе к полузащитнику Арсену Захаряну со стороны «РБ Лейпциг» и «Челси».

    «Повышенное внимание к Арсену Захаряну не удивляет. Мы все видим как он прибавляет, как сосредоточен исключительно на футболе и на «Динамо».

    Интерес европейских клубов к Захаряну есть, но мы не рассматриваем сейчас никаких предложений.

    Контракт с футболистом у нашего клуба долгосрочный, игроку доверяет главный тренер, Арсен на сегодняшний день – один из ведущих игроков основы.

    Мы рассчитываем, что он продолжит и дальше прогрессировать в «Динамо»", – сказал Пивоваров.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 16 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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