Гендиректор «Динамо»: «Интерес европейских клубов к Захаряну есть, но сейчас мы не рассматриваем предложения по нему»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров дал комментарий по поводу информации об интересе к полузащитнику Арсену Захаряну со стороны «РБ Лейпциг» и «Челси».

«Повышенное внимание к Арсену Захаряну не удивляет. Мы все видим как он прибавляет, как сосредоточен исключительно на футболе и на «Динамо».

Интерес европейских клубов к Захаряну есть, но мы не рассматриваем сейчас никаких предложений.

Контракт с футболистом у нашего клуба долгосрочный, игроку доверяет главный тренер, Арсен на сегодняшний день – один из ведущих игроков основы.

Мы рассчитываем, что он продолжит и дальше прогрессировать в «Динамо»", – сказал Пивоваров.