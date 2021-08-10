У Заболотного мышечное повреждение задней поверхности бедра

ЦСКА назвал диагноз нападающего Антона Заболотного, получившего травму в воскресенье во время дерби с «Динамо» (1:2).

«У Заболотного диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

Точные сроки возвращения Антона в общую группу определятся после оценки эффективности стартовой терапии через несколько дней», – говорится в заявлении клуба.