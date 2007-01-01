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    У Заболотного мышечное повреждение задней поверхности бедра

    ЦСКА назвал диагноз нападающего Антона Заболотного, получившего травму в воскресенье во время дерби с «Динамо» (1:2).

    «У Заболотного диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

    Точные сроки возвращения Антона в общую группу определятся после оценки эффективности стартовой терапии через несколько дней», – говорится в заявлении клуба.

    • Заболотный вернулся в ЦСКА этим летом, перейдя из «Сочи» на правах свободного агента.
    • В 3 матчах нового сезона форвард забил 1 гол.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19822

      vladimir-7 21 минуту назад

      Здоровья, Антон.

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