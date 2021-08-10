У Заболотного мышечное повреждение задней поверхности бедра

ЦСКА назвал диагноз нападающего Антона Заболотного, получившего травму в воскресенье во время дерби с «Динамо» (1:2).
«У Заболотного диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.
Точные сроки возвращения Антона в общую группу определятся после оценки эффективности стартовой терапии через несколько дней», – говорится в заявлении клуба.
- Заболотный вернулся в ЦСКА этим летом, перейдя из «Сочи» на правах свободного агента.
- В 3 матчах нового сезона форвард забил 1 гол.
Источник: Официальный сайт ЦСКА