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    Дани Алвес – Месси: «Величайший, ты можешь обойти меня по числу трофеев, когда захочешь»

    Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес обратился к нападающему Лионелю Месси, который близок к переходу в «ПСЖ».

    «Величайший, ты можешь обойти меня по числу трофеев, когда захочешь. Это будет еще один мой ассист тебе. Ты мой лучший партнер после моей девчонки.

    Спасибо за все, что ты дал нам, за то, что отдал так много, за то, что я был частью твоей истории. Помогать тебе развиваться было честью.

    Продолжай творить историю, куда бы ты ни пошел», – написал Алвес в инстаграме.

    • Алвес выиграл 43 трофея за карьеру. Это мировой рекорд.
    • Больше всего трофеев Алвес взял с «Барселоной» – 23 за 8 лет.
    • У Месси 37 титулов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Дани Алвеса

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    Сегодня, 15:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1362

      tarasofka 33 минуты назад

      "Ты мой лучший партнер после моей девчонки"

      в тарасофке оценили.

      0
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      Рейтинг: +3373

      momwig_ 35 минут назад

      Так тонко унизить любя - это уметь надо

      0
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