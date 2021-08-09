Эджуке: «Хорошо, что я забиваю. С другой стороны, мы проигрываем»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Да, мы очень хорошо начали. Мы создавали моменты, держали мяч. Играли в атакующий футбол и следовали указаниям тренера. Мы не имели права пропускать голы так легко, как мы их пропустили.

Хорошо, что я забиваю. Но, с другой стороны, мы проигрываем игру. Наша цель – всегда выходить на поле, забивать и брать три очка.

Давайте будем позитивно смотреть в будущее. Будем пытаться извлекать уроки. Надеюсь, мы соберемся в следующих матчах, пойдут победы и голы, и вы еще увидите в моем исполнении сальто», – сказал Эджуке.