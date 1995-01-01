Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Эджуке: «Хорошо, что я забиваю. С другой стороны, мы проигрываем»

    Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

    «Да, мы очень хорошо начали. Мы создавали моменты, держали мяч. Играли в атакующий футбол и следовали указаниям тренера. Мы не имели права пропускать голы так легко, как мы их пропустили.

    Хорошо, что я забиваю. Но, с другой стороны, мы проигрываем игру. Наша цель – всегда выходить на поле, забивать и брать три очка.

    Давайте будем позитивно смотреть в будущее. Будем пытаться извлекать уроки. Надеюсь, мы соберемся в следующих матчах, пойдут победы и голы, и вы еще увидите в моем исполнении сальто», – сказал Эджуке.

    • ЦСКА в 3 турах РПЛ один раз победил и дважды проиграл.
    • На счету команды 3 забитых и 4 пропущенных гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:53
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +50176

      portero 1 час назад

      Ну пенальти там не 100% был , мяча нет уже, ноги коснулись, удара не было по ноге, упал на пенальти...
      Там уж можно было дать когда руками толкали в штрафной, на этом же месте, за 5 минут до этого....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7262

      FanatSerj > portero 7 минут назад

      На повторе от камеры ВАР ("После футбола" на МАТЧе показали) было четко видно как слету в опорную ногу влетели Захаряну, подкат был не в мяч, он успел от него избавиться, стандартное нарушение которые 100% свистятся в любой точке поля. Если игрок идет в подкат, то он как минимум должен сыграть сначала в мяч, а не только в ноги игрока.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50176

      portero > FanatSerj 6 минут назад

      посмотрю, с тех что во время игры показывали не увидел.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7262

      FanatSerj > portero 4 минуты назад

      также во время матча подумал, что не шибко Захаряна и задели чтобы ставить пеналь.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88229
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67112
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru