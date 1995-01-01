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    Тренер «Ахмата» – о критике «Рубина» и Кукуяна: «Меня взломали. Ничего не писал, хотя хотелось бы»

    Юрий Нагайцев, ассистент главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева, заявил, что запись с критикой «Рубина» и арбитра Павла Кукуяна в твиттере после матча 3-го тура РПЛ была сделана не им.

    «Если что – меня взломали, я про «Рубин» ничего не писал, хотя хотелось бы.

    Считаю, что мы их полностью переиграли. В первом тайме «Рубин» должен был вдевятером остаться: Хвичу должны были удалять в первом тайме за отмашку локтем, Уремовича – за фол последней надежды на Конате.

    Кстати, извиниться «Рубину» стоит: мы в первом тайме мяч в аут выбили – когда Хвича лежал, а они этого во втором делать не стали, когда у нас сломался Богосавац. Вот такой казанский фэйр-плей», – написал Нагайцев в твиттере.

    • На 55-й минуте Кукуян удалил вратаря грозненской команды Гиорги Шелию за фол последней надежды.
    • После удаления проигрывающий «Рубин» забил «Ахмату» 2 гола.

    Тренер «Ахмата»: «Без Кукуяна с VAR «Рубин» с его миллионами – полный ноль!»

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    Источник: твиттер Юрия Нагайцева

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