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  • Тренер «Ахмата» – о критике «Рубина» и Кукуяна: «Меня взломали. Ничего не писал, хотя хотелось бы»

Тренер «Ахмата» – о критике «Рубина» и Кукуяна: «Меня взломали. Ничего не писал, хотя хотелось бы»

9 августа 2021, 14:05
5

Юрий Нагайцев, ассистент главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева, заявил, что запись с критикой «Рубина» и арбитра Павла Кукуяна в твиттере после матча 3-го тура РПЛ была сделана не им.

«Если что – меня взломали, я про «Рубин» ничего не писал, хотя хотелось бы.

Считаю, что мы их полностью переиграли. В первом тайме «Рубин» должен был вдевятером остаться: Хвичу должны были удалять в первом тайме за отмашку локтем, Уремовича – за фол последней надежды на Конате.

Кстати, извиниться «Рубину» стоит: мы в первом тайме мяч в аут выбили – когда Хвича лежал, а они этого во втором делать не стали, когда у нас сломался Богосавац. Вот такой казанский фэйр-плей», – написал Нагайцев в твиттере.

  • На 55-й минуте Кукуян удалил вратаря грозненской команды Гиорги Шелию за фол последней надежды.
  • После удаления проигрывающий «Рубин» забил «Ахмату» 2 гола.

Тренер «Ахмата»: «Без Кукуяна с VAR «Рубин» с его миллионами – полный ноль!»

Источник: твиттер Юрия Нагайцева
Россия. Премьер-лига Ахмат Рубин Кукуян Павел
Комментарии (5)
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jek718875
1628508464
Почему молчит Л.СЛУЦКИЙ,борец за справедливость
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Fusballer
1628509632
Чуть что, так всех взломали.
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Enter2006
1628510398
"Богосавац сломался, твиттер сломался, не виноватая я!" ))
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ab15488
1628527917
Как удобно, проставиться перед взломщиками не забудь
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ksiushka.savenkova
1628531643
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