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    Тренер «Ахмата»: «Без Кукуяна с VAR «Рубин» с его миллионами – полный ноль!»

    Юрий Нагайцев, ассистент главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева, раскритиковал работу судей на матче 3-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

    • Встречу обслуживал Павел Кукуян.
    • На 55-й минуте он удалил вратаря грозненской команды Гиорги Шелию за фол последней надежды.
    • После удаления проигрывающий «Рубин» забил «Ахмату» 2 гола.

    «Без Кукуяна с VAR «Рубин» с его миллионами – полный ноль!» – написал Нагайцев в твиттере.

    Талалаев: «Видимо, кто-то свыше решил, что «Рубину» эта победа нужнее. Лучшей была связка Кукуян – Кварацхелия»

    «Ахмат»: «Будем просить никогда более не назначать Кукуяна и Панина на матчи с нашим участием»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Юрия Нагайцева

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +92

      Soccerdealer63 5 минут назад

      Чечня - гордость России!
      Регион - донор!
      Центр инноваций, развития науки, культуры и искусства, бурного роста экономики, образец уважения прав человека и, конечно же, оазис футбола на постсоветском пространстве!

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      Рейтинг: +45896

      MaxRnD 14 минут назад

      У Рубина миллионы ? Да ладно ?!

      Были бы у Рубина миллионы, хрена бы он Макарова продал на старте чемпионата ...

      1
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      Рейтинг: +50159

      portero 14 минут назад

      ну не Ахмату жаловаться, им подогнали бабла типо за санкции, да и регион в принципе не обижают....

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      Рейтинг: +155

      jek718875 33 минуты назад

      Что вы набросились на бедного КУКУЯНА, у него жена, дети, любовница,кормить то надо...

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