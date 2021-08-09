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  • Тренер «Ахмата»: «Без Кукуяна с VAR «Рубин» с его миллионами – полный ноль!»

Тренер «Ахмата»: «Без Кукуяна с VAR «Рубин» с его миллионами – полный ноль!»

9 августа 2021, 13:37
22

Юрий Нагайцев, ассистент главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева, раскритиковал работу судей на матче 3-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

  • Встречу обслуживал Павел Кукуян.
  • На 55-й минуте он удалил вратаря грозненской команды Гиорги Шелию за фол последней надежды.
  • После удаления проигрывающий «Рубин» забил «Ахмату» 2 гола.

«Без Кукуяна с VAR «Рубин» с его миллионами – полный ноль!» – написал Нагайцев в твиттере.

Талалаев: «Видимо, кто-то свыше решил, что «Рубину» эта победа нужнее. Лучшей была связка Кукуян – Кварацхелия»

«Ахмат»: «Будем просить никогда более не назначать Кукуяна и Панина на матчи с нашим участием»

Источник: твиттер Юрия Нагайцева
Россия. Премьер-лига Ахмат Рубин Кукуян Павел
Комментарии (22)
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jek718875
1628505674
Что вы набросились на бедного КУКУЯНА, у него жена, дети, любовница,кормить то надо...
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portero
1628506814
ну не Ахмату жаловаться, им подогнали бабла типо за санкции, да и регион в принципе не обижают....
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MaxRnD
1628506815
У Рубина миллионы ? Да ладно ?! Были бы у Рубина миллионы, хрена бы он Макарова продал на старте чемпионата ...
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Soccerdealer63
1628507350
Чечня - гордость России! Регион - донор! Центр инноваций, развития науки, культуры и искусства, бурного роста экономики, образец уважения прав человека и, конечно же, оазис футбола на постсоветском пространстве!
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Fusballer
1628509738
Эх. хорошо Рубину, ему подсуживают стабильно. А Спартаку что-то не очень. Не во всех матчах судьи вытянули. Недоработка Федуна(((
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momwig_
1628514021
Хоть бы они перерезали уже друг друга.. Два клуба, больше всех, после того, как все могучий Гинер надорвал пукан, "работают с судьями" схлестнулись друг с дружкой. Какая милота!
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bomilazdeshnii
1628514428
Можно где-нибудь почитать про ошибки или предвзятость судей в других лигах из топ-5 и сравнить.
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paracetamol
1628520335
Да уж, ВАР удивляет. Лучше бы судьи сами "ошибались".
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Ловкий Бубен
1628534976
Рубину нужно перестать грабить народ , вернуть все деньги пенсионерам , протянуть руку помощи бабушкам , а они гребут народное бабло и думают им всё можно
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Hektor 84
1628761476
Это ты полный ноль
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