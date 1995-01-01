Тренер «Ахмата»: «Без Кукуяна с VAR «Рубин» с его миллионами – полный ноль!»

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Юрий Нагайцев, ассистент главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева, раскритиковал работу судей на матче 3-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).
- Встречу обслуживал Павел Кукуян.
- На 55-й минуте он удалил вратаря грозненской команды Гиорги Шелию за фол последней надежды.
- После удаления проигрывающий «Рубин» забил «Ахмату» 2 гола.
«Без Кукуяна с VAR «Рубин» с его миллионами – полный ноль!» – написал Нагайцев в твиттере.
Талалаев: «Видимо, кто-то свыше решил, что «Рубину» эта победа нужнее. Лучшей была связка Кукуян – Кварацхелия»
«Ахмат»: «Будем просить никогда более не назначать Кукуяна и Панина на матчи с нашим участием»