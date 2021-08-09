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  • «Ахмат»: «Будем просить никогда более не назначать Кукуяна и Панина на матчи с нашим участием»

«Ахмат»: «Будем просить никогда более не назначать Кукуяна и Панина на матчи с нашим участием»

9 августа 2021, 12:36
12

«Ахмат» опубликовал заявление о судействе в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Весь прошлый сезон судейские скандалы не покидали наш отечественный футбол. В связи с этим многие клубы выразили поддержку руководству судейского комитета РФС в стремлении навести порядок.

Последовали жесткие меры, вплоть до пожизненного отстранения нескольких арбитров. Однако некоторых судей реформы в судейском корпусе, видимо, не интересуют. Один из них, Павел Кукуян, их даже саботирует.

Наглядный пример этому работа арбитра (если еe можно так назвать) на матче 3-го тура «Рубин» – «Ахмат». Не может арбитр Премьер-лиги совершить сразу несколько грубых ошибок, повлиявших на итоговый счет.

Так, на 17-й минуте защитник «Рубина» Филип Уремович сбивает у линии штрафной нападающего грозненцев Мохамеда Конате, лишив явной возможности забить гол. Судье, согласно правилам, следовало назначить штрафной удар и показать красную карточку игроку «Рубина».

Но он, по одному ему известным причинам, этого не сделал. Более того, почему-то в ситуацию по непонятным нам причинам не вмешался VAR (видеоарбитр Игорь Панин).

На 52-й минуте Павел Кукуян сначала принял справедливое решение, наказав гостей штрафным ударом и желтой карточкой Гиорги Шелию. Но дальше произошло непонятное. Теперь уже в ситуацию самым непонятным образом вмешался видеоарбитр Игорь Панин, после чего Кукуян отменил свое первоначальное решение и удалил Шелию.

Но у игрока хозяев Игнатьева в этом эпизоде игры не было явной возможности забить гол. Перед тем как столкнуться с голкипером гостей он пробросил мяч в сторону от ворот. Скорее защитник «Ахмата» успевал к воротам, чем Игнатьев догнать и обработать мяч.

Павел Кукуян и Игорь Панин принимали прямо противоположные здравому смыслу и правилам игры решения. Это наводит на определенные мысли. Факт остается фактом: из-за неадекватного судейства наша команда недосчиталась очков.

Мы обратимся в судейский комитет РФС и ЭСК РФС с просьбой дать правовую оценку работе судейской бригады и VAR на матче «Рубин» – «Ахмат».

Мы также будем просить никогда более не назначать Павла Кукуяна и Игоря Панина на матчи с участием нашей команды: ни в качестве главных арбитров, ни резервными, ни в любой другой роли», – говорится в заявлении.

Источник: Официальный сайт «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Рубин Ахмат
Комментарии (12)
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Artemka444
1628502637
Забивайте голы, а не нойте
Будем просить, давай вообще без судьи играть
В других странах не ноют, хотя там судейство похлеще
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alex1951
1628503326
За этим скромным заявлением после дуют призывы к годовщине Чечен-Ингуш Республик: Судя продажный....Судя Казол! и РS....Все судящие судьи будут из Чечен_Ингушатии.....Иначе всем Кирдык, Аллах Акбар!
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Давид59
1628503787
Да, есть проблема в нашем чемпионате. Это судить игры Ахмата.
Ответить
Fusballer
1628504038
Выпускайте братьев Кадыровых на поле - и никакой судья сопернику не поможет.
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ilichkadr
1628504334
Эти ребята мне чем-то напоминают хохлов, которые всё просят и просят, но сами ничего делать не хотят.
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владимир миронов
1628504393
Огласите весь список, пожалуйста.
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Enter2006
1628505168
А кого хотите? Чтобы Кадыров судил? У вас было 1,5 часа времени.
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SLADE2019
1628510374
А еще обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, может быть вам там помогут?
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subbotaspartak
1628521903
Проходили такое...
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ksiushka.savenkova
1628531671
Нapoд oткpыли доcтyп к СEKC 3накoмcтвaм гдe тyсyются cамые кpаcивые дeвyшки, вcе они xотят сeкca и любви. Не yпуcти свой шанc пoка дocтyп бecплaтный... ----- https://llk.dk/b8655e
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