«Ахмат»: «Будем просить никогда более не назначать Кукуяна и Панина на матчи с нашим участием»

«Ахмат» опубликовал заявление о судействе в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Весь прошлый сезон судейские скандалы не покидали наш отечественный футбол. В связи с этим многие клубы выразили поддержку руководству судейского комитета РФС в стремлении навести порядок.

Последовали жесткие меры, вплоть до пожизненного отстранения нескольких арбитров. Однако некоторых судей реформы в судейском корпусе, видимо, не интересуют. Один из них, Павел Кукуян, их даже саботирует.

Наглядный пример этому работа арбитра (если еe можно так назвать) на матче 3-го тура «Рубин» – «Ахмат». Не может арбитр Премьер-лиги совершить сразу несколько грубых ошибок, повлиявших на итоговый счет.

Так, на 17-й минуте защитник «Рубина» Филип Уремович сбивает у линии штрафной нападающего грозненцев Мохамеда Конате, лишив явной возможности забить гол. Судье, согласно правилам, следовало назначить штрафной удар и показать красную карточку игроку «Рубина».

Но он, по одному ему известным причинам, этого не сделал. Более того, почему-то в ситуацию по непонятным нам причинам не вмешался VAR (видеоарбитр Игорь Панин).

На 52-й минуте Павел Кукуян сначала принял справедливое решение, наказав гостей штрафным ударом и желтой карточкой Гиорги Шелию. Но дальше произошло непонятное. Теперь уже в ситуацию самым непонятным образом вмешался видеоарбитр Игорь Панин, после чего Кукуян отменил свое первоначальное решение и удалил Шелию.

Но у игрока хозяев Игнатьева в этом эпизоде игры не было явной возможности забить гол. Перед тем как столкнуться с голкипером гостей он пробросил мяч в сторону от ворот. Скорее защитник «Ахмата» успевал к воротам, чем Игнатьев догнать и обработать мяч.

Павел Кукуян и Игорь Панин принимали прямо противоположные здравому смыслу и правилам игры решения. Это наводит на определенные мысли. Факт остается фактом: из-за неадекватного судейства наша команда недосчиталась очков.

Мы обратимся в судейский комитет РФС и ЭСК РФС с просьбой дать правовую оценку работе судейской бригады и VAR на матче «Рубин» – «Ахмат».

Мы также будем просить никогда более не назначать Павла Кукуяна и Игоря Панина на матчи с участием нашей команды: ни в качестве главных арбитров, ни резервными, ни в любой другой роли», – говорится в заявлении.