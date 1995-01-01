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    «Ахмат»: «Будем просить никогда более не назначать Кукуяна и Панина на матчи с нашим участием»

    «Ахмат» опубликовал заявление о судействе в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

    «Весь прошлый сезон судейские скандалы не покидали наш отечественный футбол. В связи с этим многие клубы выразили поддержку руководству судейского комитета РФС в стремлении навести порядок.

    Последовали жесткие меры, вплоть до пожизненного отстранения нескольких арбитров. Однако некоторых судей реформы в судейском корпусе, видимо, не интересуют. Один из них, Павел Кукуян, их даже саботирует.

    Наглядный пример этому работа арбитра (если еe можно так назвать) на матче 3-го тура «Рубин» – «Ахмат». Не может арбитр Премьер-лиги совершить сразу несколько грубых ошибок, повлиявших на итоговый счет.

    Так, на 17-й минуте защитник «Рубина» Филип Уремович сбивает у линии штрафной нападающего грозненцев Мохамеда Конате, лишив явной возможности забить гол. Судье, согласно правилам, следовало назначить штрафной удар и показать красную карточку игроку «Рубина».

    Но он, по одному ему известным причинам, этого не сделал. Более того, почему-то в ситуацию по непонятным нам причинам не вмешался VAR (видеоарбитр Игорь Панин).

    На 52-й минуте Павел Кукуян сначала принял справедливое решение, наказав гостей штрафным ударом и желтой карточкой Гиорги Шелию. Но дальше произошло непонятное. Теперь уже в ситуацию самым непонятным образом вмешался видеоарбитр Игорь Панин, после чего Кукуян отменил свое первоначальное решение и удалил Шелию.

    Но у игрока хозяев Игнатьева в этом эпизоде игры не было явной возможности забить гол. Перед тем как столкнуться с голкипером гостей он пробросил мяч в сторону от ворот. Скорее защитник «Ахмата» успевал к воротам, чем Игнатьев догнать и обработать мяч.

    Павел Кукуян и Игорь Панин принимали прямо противоположные здравому смыслу и правилам игры решения. Это наводит на определенные мысли. Факт остается фактом: из-за неадекватного судейства наша команда недосчиталась очков.

    Мы обратимся в судейский комитет РФС и ЭСК РФС с просьбой дать правовую оценку работе судейской бригады и VAR на матче «Рубин» – «Ахмат».

    Мы также будем просить никогда более не назначать Павла Кукуяна и Игоря Панина на матчи с участием нашей команды: ни в качестве главных арбитров, ни резервными, ни в любой другой роли», – говорится в заявлении.

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    Источник: Официальный сайт «Ахмата»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1736

      spam2009 38 минут назад

      будем просить убрать плакс из нашего чемпа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +992

      Enter2006 41 минуту назад

      А кого хотите? Чтобы Кадыров судил? У вас было 1,5 часа времени.

      0
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      Рейтинг: +1357

      tarasofka 48 минут назад

      это вам за домашних судей прилетело. сразу заистерили, когда судят не как в грозном.

      2
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      Рейтинг: +6303

      владимир миронов 53 минуты назад

      Огласите весь список, пожалуйста.

      0
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      Рейтинг: +11369

      ilichkadr 54 минуты назад

      Эти ребята мне чем-то напоминают хохлов, которые всё просят и просят, но сами ничего делать не хотят.

      2
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      Рейтинг: +6273

      Fusballer 59 минут назад

      Выпускайте братьев Кадыровых на поле - и никакой судья сопернику не поможет.

      2
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      Рейтинг: +4909

      Давид59 1 час назад

      Да, есть проблема в нашем чемпионате. Это судить игры Ахмата.

      1
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      Рейтинг: +9458

      alex1951 1 час назад

      За этим скромным заявлением после дуют призывы к годовщине Чечен-Ингуш Республик: Судя продажный....Судя Казол!
      и РS....Все судящие судьи будут из Чечен_Ингушатии.....Иначе всем Кирдык,
      Аллах Акбар!

      1
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      Рейтинг: +691

      Artemka444 1 час назад

      Забивайте голы, а не нойте

      Будем просить, давай вообще без судьи играть

      В других странах не ноют, хотя там судейство похлеще

      2
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      Рейтинг: +155

      jek718875 1 час назад

      Согласен, в этом матче господин КУКУЯН судил по двойным стандартам, посмотрим, что скажет высший суд

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