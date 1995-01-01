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    Товарищеский матч. Дебютный гол Шомуродова не спас «Рому» от разгрома от «Бетиса», у римлян три удаления

    «Рома» в товарищеской встрече уступила «Бетису». Первый гол в составе итальянцев забил экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов.

    У римлян удалили трех футболистов. Кроме того, со скамейки был удален главный тренер Жозе Моуринью.

    Товарищеский матч

    Бетис – Рома – 5:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Родри, 4; 1:1 – Шомуродов, 27; 2:1 – Фекир, 30; 2:2 – Манчини, 51; 3:2 – Морено, 58; 4:2 – Тельо, 80; 5:2 – Роберт, 83.

    Удаления: нет – Пеллегрини, 59 (вторая ж.к.); Манчини, 65 (вторая ж.к.); Карсдорп, 78 (вторая ж.к.).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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