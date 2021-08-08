Товарищеский матч. Дебютный гол Шомуродова не спас «Рому» от разгрома от «Бетиса», у римлян три удаления

«Рома» в товарищеской встрече уступила «Бетису». Первый гол в составе итальянцев забил экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов.

У римлян удалили трех футболистов. Кроме того, со скамейки был удален главный тренер Жозе Моуринью.

Товарищеский матч

Бетис – Рома – 5:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Родри, 4; 1:1 – Шомуродов, 27; 2:1 – Фекир, 30; 2:2 – Манчини, 51; 3:2 – Морено, 58; 4:2 – Тельо, 80; 5:2 – Роберт, 83.

Удаления: нет – Пеллегрини, 59 (вторая ж.к.); Манчини, 65 (вторая ж.к.); Карсдорп, 78 (вторая ж.к.).