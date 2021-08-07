Директор «Спартака» Мележиков – после поражения от «Нижнего Новгорода»: «Нужно дальше поддерживать игроков»

Евгений Мележиков, генеральный директор «Спартака», дал комментарий после матча третьего тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2). Он призвал поддерживать игроков.
«Нужно дальше поддерживать футболистов. В команде они разберутся. Я за футболистов всегда», – сказал Мележиков.
- «Спартак» впервые в чемпионате России проиграл клубу из Нижнего Новгорода.
- Нижегородцы идут в таблице РПЛ 3-ми.
- «Спартак» занимает 9-е место.
Кержаков после победы над «Спартаком» уехал на метро
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»