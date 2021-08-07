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    Директор «Спартака» Мележиков – после поражения от «Нижнего Новгорода»: «Нужно дальше поддерживать игроков»

    Евгений Мележиков, генеральный директор «Спартака», дал комментарий после матча третьего тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2). Он призвал поддерживать игроков.

    «Нужно дальше поддерживать футболистов. В команде они разберутся. Я за футболистов всегда», – сказал Мележиков.

    • «Спартак» впервые в чемпионате России проиграл клубу из Нижнего Новгорода.
    • Нижегородцы идут в таблице РПЛ 3-ми.
    • «Спартак» занимает 9-е место.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    07.08.2021 23:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4962

      Гавроша 1 час назад

      Я на другом сайте смотрю, и там сырдых 10. А футболистов надо поддерживать - еще бюджет увеличить!!!

      0
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      Рейтинг: +7426

      piligrim1986 2 часа назад

      да мож распустить уже всех?

      0
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      Рейтинг: +1288

      tarasofka 2 часа назад

      проведите внеочередной гей-парад по тарасофке, а то давно уже не было. целую неделю.

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