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  • Директор «Спартака» Мележиков – после поражения от «Нижнего Новгорода»: «Нужно дальше поддерживать игроков»

Директор «Спартака» Мележиков – после поражения от «Нижнего Новгорода»: «Нужно дальше поддерживать игроков»

7 августа 2021, 23:21
7

Евгений Мележиков, генеральный директор «Спартака», дал комментарий после матча третьего тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2). Он призвал поддерживать игроков.

«Нужно дальше поддерживать футболистов. В команде они разберутся. Я за футболистов всегда», – сказал Мележиков.

  • «Спартак» впервые в чемпионате России проиграл клубу из Нижнего Новгорода.
  • Нижегородцы идут в таблице РПЛ 3-ми.
  • «Спартак» занимает 9-е место.

Кержаков после победы над «Спартаком» уехал на метро

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород
Комментарии (7)
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piligrim1986
1628369079
да мож распустить уже всех?
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serppion
1628388592
Я тоже поддержу свинарей. Пофиг вам все поражения. Не разменивайтесь в чемпионате! Сейчас проходите Бенфику и сразу Лигу Чемпионов берите! Мы еще посмеёмся с вами)))
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yorgenbarenz
1628402238
Выдавайте игрокам по сырому деревенскому яйцу на завтрак.Заморили доходяг,бессовестные рожи!!
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paracetamol
1628402433
Нужно дальше поддерживать игроков. Надо выплатить им премиальные в размере месячного оклада!
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edw7777
1628410612
За что поддерживать?! За это надо штрафовать… Водитель автобуса, нарушив ПДД, совершил аварию. Давайте его поддерживать. Так что ли? Странная логика. Всегда он за футболистов. Это позиция шестёрок.
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Алексей новый
1628418920
Да-а-а! Финансово поддержи! По бензовозу с Лукойла. Какие же никчёмные ничтожества разграбили Россию!
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zigbert
1628427926
Да они понимают все без слов. Других игроков у нас нет.
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