Директор «Спартака» Мележиков – после поражения от «Нижнего Новгорода»: «Нужно дальше поддерживать игроков»

Евгений Мележиков, генеральный директор «Спартака», дал комментарий после матча третьего тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2). Он призвал поддерживать игроков.

«Нужно дальше поддерживать футболистов. В команде они разберутся. Я за футболистов всегда», – сказал Мележиков.

«Спартак» впервые в чемпионате России проиграл клубу из Нижнего Новгорода.

Нижегородцы идут в таблице РПЛ 3-ми.

«Спартак» занимает 9-е место.

Кержаков после победы над «Спартаком» уехал на метро