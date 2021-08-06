Гендиректор «Сочи» – о пенальти в ворота «Партизана»: «Если бы да кабы, ну что теперь говорить?»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко дал комментарии по итогам матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Партизана».

Игра завершилась ничьей 1:1.

Ответная встреча состоится 12 августа в Белграде.

«Должны были выигрывать, играли с преимуществом. Эпизод с пенальти? Я не хочу даже об этом говорить – кому и в чем повезло.

Заявлений президента «Партизана» не читал – если бы да кабы, ну что теперь говорить?! В каждом матче, если посмотреть с разных точек, кажется, что не было [пенальти], а на самом деле был, или наоборот.

Отмена правила выездного гола? Здесь значения не имеет, дома ты пропускаешь, или забиваешь на выезде – просто в сумме надо забивать больше. Думаю, ребята все понимают и будут настраиваться максимально», – сказал Рубашко.

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