Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Гендиректор «Сочи» – о пенальти в ворота «Партизана»: «Если бы да кабы, ну что теперь говорить?»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко дал комментарии по итогам матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Партизана».

    • Игра завершилась ничьей 1:1.
    • Ответная встреча состоится 12 августа в Белграде.

    «Должны были выигрывать, играли с преимуществом. Эпизод с пенальти? Я не хочу даже об этом говорить – кому и в чем повезло.

    Заявлений президента «Партизана» не читал – если бы да кабы, ну что теперь говорить?! В каждом матче, если посмотреть с разных точек, кажется, что не было [пенальти], а на самом деле был, или наоборот.

    Отмена правила выездного гола? Здесь значения не имеет, дома ты пропускаешь, или забиваешь на выезде – просто в сумме надо забивать больше. Думаю, ребята все понимают и будут настраиваться максимально», – сказал Рубашко.

    Тренер «Сочи» Федотов: «Наши ожидания по «Партизану» сбылись»

    Натхо: «Рефери решил исход игры с «Сочи», я не люблю такое»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88141
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67095
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru