Натхо: «Рефери решил исход игры с «Сочи», я не люблю такое»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо прокомментировал результат матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Сочи».

Игра завершилась ничьей 1:1.

Ответная встреча состоится 12 августа в Белграде.

«Это был сложный матч, из-за погоды было тяжело играть сегодня. Ничья со счетом 1:1 – это неплохой результат. Но я думаю, что рефери решил исход игры, я не люблю такое.

Мы знали, что «Сочи» является сильным клубом, который завершил прошлый чемпионат России на пятом месте. Я уверен, что это великолепная команда.

Я по себе знаю, что непросто играть в чемпионате России. Мы ждали хорошей борьбы от обеих команд, неплохой результат, однако теперь мы хотим выиграть дома», – сказал Натхо.

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