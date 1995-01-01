Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Натхо: «Рефери решил исход игры с «Сочи», я не люблю такое»

    Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо прокомментировал результат матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Сочи».

    • Игра завершилась ничьей 1:1.
    • Ответная встреча состоится 12 августа в Белграде.

    «Это был сложный матч, из-за погоды было тяжело играть сегодня. Ничья со счетом 1:1 – это неплохой результат. Но я думаю, что рефери решил исход игры, я не люблю такое.

    Мы знали, что «Сочи» является сильным клубом, который завершил прошлый чемпионат России на пятом месте. Я уверен, что это великолепная команда.

    Я по себе знаю, что непросто играть в чемпионате России. Мы ждали хорошей борьбы от обеих команд, неплохой результат, однако теперь мы хотим выиграть дома», – сказал Натхо.

    Тренер «Сочи» Федотов: «Наши ожидания по «Партизану» сбылись»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88103
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67087
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru