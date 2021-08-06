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Натхо: «Рефери решил исход игры с «Сочи», я не люблю такое»

6 августа 2021, 07:36
5

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо прокомментировал результат матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Сочи».

  • Игра завершилась ничьей 1:1.
  • Ответная встреча состоится 12 августа в Белграде.

«Это был сложный матч, из-за погоды было тяжело играть сегодня. Ничья со счетом 1:1 – это неплохой результат. Но я думаю, что рефери решил исход игры, я не люблю такое.

Мы знали, что «Сочи» является сильным клубом, который завершил прошлый чемпионат России на пятом месте. Я уверен, что это великолепная команда.

Я по себе знаю, что непросто играть в чемпионате России. Мы ждали хорошей борьбы от обеих команд, неплохой результат, однако теперь мы хотим выиграть дома», – сказал Натхо.

Тренер «Сочи» Федотов: «Наши ожидания по «Партизану» сбылись»

Источник: ТАСС
Лига конференций Сочи Партизан Натхо Бибрас
Комментарии (5)
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Fusballer
1628225806
Газпром всё купил! А вот Федун не боюсь судей до ничейки.
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житель СПб
1628228184
В целом объективно оценил. А насчет судьи - ну так забили бы еще парочку - что помешало? А раз не смогли, значит не судья помешал.
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paracetamol
1628230505
Слушай больше наших тупых и слепых комментаторов, пенальти был чистый! А я бы это шайку тупую, что судью подменяют и несуть чушь несусветную, всех бы разогнал, придурков!
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Давид59
1628232093
Хочу заступиться за судью. Он физически не мог определить где было нарушение. Это ещё один удар по противникам ВАРа. Можно подумать Натхо точно знал место нарушения. Обычная практика - если против тебя свистнули судья плохой, в твою сторону - судья хороший.
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