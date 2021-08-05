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    Тренер «Сочи» Федотов: «Наши ожидания по «Партизану» сбылись»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги первого матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Партизана».

    «Наши ожидания по «Партизану» сбылись: это хороший и организованный соперник. Сербы закрылись, решили играть на контригре – мы же контролировали ход поединка.

    В первом тайме, к сожалению, не реализовали пару моментов. Во втором усилили игру: создали момент и забили логичный гол. Правда, потеряли бдительность, за что соперник нас и наказал.

    Атаку сербов и моментом-то назвать нельзя – мы были в позиции, а мяч залетел на дальнюю штангу... Мы обсуждали, что Маркович является мастером таких передач... Секундное замешательство стоило нам пропущенного гола.

    Затем владели полным преимуществом: продолжали создавать моменты. Единственное, не хватило точности в заключительной передаче», – сказал Федотов.

    • Матч завершился ничьей 1:1.
    • Ответная встреча состоится 12 августа в Белграде.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.08.2021 23:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3994

      AtticusFinch 55 минут назад

      Наши по поводу подарка Зениту 6 очков - тоже...

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