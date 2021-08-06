Президент «Партизана»: «Ожидали, что победим «Сочи», но арбитр сильно вмешался в результат»

Президент «Партизана» Милорад Вучелич прокомментировал результат первого матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций с «Сочи» (1:1).

«Мы не удовлетворены, судья провел нехорошую работу, пенальти не было. Наша команда приезжала сюда за победой, поэтому мы не удовлетворены.

«Сочи» – очень хорошая команда, с отличными игроками и тренером, но сегодня арбитр сильно вмешался в результат, поставив пенальти, потому что не было VAR. Это единственное, что было плохого сегодня, остальное – хорошо.

Ожидали, что победим сегодня, но не получилось. Теперь ждем хорошего результата от нашей команды в ответном матче. Сейчас возвращение домой, у нас еще игра в чемпионате, через неделю примем «Сочи», – сказал Вучелич.

Ответная встреча состоится 12 августа в Белграде.

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