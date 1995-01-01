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    Президент «Партизана»: «Ожидали, что победим «Сочи», но арбитр сильно вмешался в результат»

    Президент «Партизана» Милорад Вучелич прокомментировал результат первого матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций с «Сочи» (1:1).

    «Мы не удовлетворены, судья провел нехорошую работу, пенальти не было. Наша команда приезжала сюда за победой, поэтому мы не удовлетворены.

    «Сочи» – очень хорошая команда, с отличными игроками и тренером, но сегодня арбитр сильно вмешался в результат, поставив пенальти, потому что не было VAR. Это единственное, что было плохого сегодня, остальное – хорошо.

    Ожидали, что победим сегодня, но не получилось. Теперь ждем хорошего результата от нашей команды в ответном матче. Сейчас возвращение домой, у нас еще игра в чемпионате, через неделю примем «Сочи», – сказал Вучелич.

    • Ответная встреча состоится 12 августа в Белграде.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7780

      Cleaner 55 минут назад

      Пенальти был. Партизан, радуйся, что отскочил!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1065

      R_a_i_n > Cleaner 47 минут назад

      Вот ты тролль))) Вот расскажи почему так??? Как Спартак бъёт пенальти так липовый, как газовые, так был конечно. У тебя точно не предвзятое мнение??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1065

      R_a_i_n 1 час назад

      Жду комментарий газовых.

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