Месси не хочет уезжать в МЛС. Он продолжит карьеру в Европе

Экс-капитан «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в европейском клубе, сообщает Marca.

По информации источника, 34-летний аргентинец не намерен уезжать в МЛС. Он хочет играть в Европе.

Сообщается, что на игрока претендуют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что переговоры с Месси ведет «ПСЖ».

По информации RAC1, «Барселона» еще может продлить контракт с Месси.

Месси – воспитанник «Барсы».

Лапорта: «Месси хотел остаться, но новый контракт не мог быть одобрен из-за ФФП»