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  • Слуцкий – о ничьей с «Ракувом»: «Результат, который оставляет обеим командам шансы»

Слуцкий – о ничьей с «Ракувом»: «Результат, который оставляет обеим командам шансы»

6 августа 2021, 01:00
3

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы по поводу первого матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Ракува».

  • Игра завершилась нулевой ничьей.
  • Ответная встреча состоится 12 августа в Казани.

«Очень интенсивная игра, высокие скорости, мокрое после. Хороший матч со взаимными шансами.

Две вынужденные замены в первом тайме осложняют потенциал будущих замен, потому что оставался только один временной слот. Мы его максимально оттягивали, не имели возможность усилить игру. Результат, который оставляет обеим командам шансы.

Крайние защитники соперника провели хорошую игру. Лопес сыграл классно, а Тудор справился с Кварацхелией.

Номера? У вас экологически чистый дождь, наши номера и футболки не выдержали его. У нас формы рассчитаны на кислотный дождь, а у вас он чистый.

Погодные условия не повлияли на атаку. Ответный матч будет интенсивный, насыщенный и трудный», – сказал Слуцкий.

Источник: «Чемпионат»
Лига конференций Ракув Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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saf05
1628233632
Слуцкий клоун
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Vitaga
1628243446
сплошной юмор - про футболки и скоростную игру.
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zigbert
1628244795
Было бы неплохо огласить производителя этих футболок.
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