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    Во время матча с «Ракувом» на форме «Рубина» отклеились буквы фамилий игроков

    Футболисты «Рубина» испытывали проблемы с экипировкой в ходе игры третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Ракува».

    В первом тайме у некоторых игроков на футболках начали отклеиваться буквы фамилий и цифры номеров.

    После перерыва отдельные футболисты вернулись на поле с номерами, нарисованными маркером. Арбитр в такой форме играть не разрешил. Это привело к задержке начала второго тайма.

    Фото: твиттер «Рубина»

    Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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    05.08.2021 23:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7098

      playsh 1 минуту назад

      В СССР довоенном начальник по хоз.части поехал бы на Колыму без права переписки...
      Это же конфуз на всю Европу.Враг народа.

      0
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      Рейтинг: +12183

      paracetamol 29 минут назад

      отклеились буквы фамилий игроков вместе с мозгами

      1
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      Рейтинг: +902

      Loko_Roma 39 минут назад

      Российская стабильность во всей красе

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