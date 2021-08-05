Во время матча с «Ракувом» на форме «Рубина» отклеились буквы фамилий игроков

В СССР довоенном начальник по хоз.части поехал бы на Колыму без права переписки...
Это же конфуз на всю Европу.Враг народа.
Футболисты «Рубина» испытывали проблемы с экипировкой в ходе игры третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Ракува».
В первом тайме у некоторых игроков на футболках начали отклеиваться буквы фамилий и цифры номеров.
После перерыва отдельные футболисты вернулись на поле с номерами, нарисованными маркером. Арбитр в такой форме играть не разрешил. Это привело к задержке начала второго тайма.
Фото: твиттер «Рубина»
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»