Во время матча с «Ракувом» на форме «Рубина» отклеились буквы фамилий игроков

Футболисты «Рубина» испытывали проблемы с экипировкой в ходе игры третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Ракува».

В первом тайме у некоторых игроков на футболках начали отклеиваться буквы фамилий и цифры номеров.

После перерыва отдельные футболисты вернулись на поле с номерами, нарисованными маркером. Арбитр в такой форме играть не разрешил. Это привело к задержке начала второго тайма.

Фото: твиттер «Рубина»

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»