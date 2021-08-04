«Челси» готовит новое 120-миллионное предложение по Лукаку. Он готов вернуться в клуб

«Челси» не прекращает попытки купить форварда «Интера» Ромелу Лукаку. Лондонцы готовят новое предложение стоимостью 120-130 миллионов евро.
Первое предложение «Челси» было отклонено. В нем в качестве платы за Лукаку были указаны 100 миллионов евро и Маркос Алонсо.
Игроку «Челси» предлагает долгосрочный контракт с зарплатой 12 миллионов евро за сезон.
- По сведениям The Sun, Лукаку заинтересован в возвращении на «Стэмфорд Бридж».
- В прошлом сезоне 28-летний Лукаку провел за «Интер» 44 матча, в которых забил 30 голов и отдал 10 результативных пасов.
- Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год.
Football Italia: «Интер» не продал Лукаку «Челси» за 130 миллионов
Источник: твиттер Фабрицио Романо