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    Football Italia: «Интер» не продал Лукаку «Челси» за 130 миллионов

    «Челси» сделал предложение «Интеру» по покупке форварда Ромелу Лукаку стоимостью 130 миллионов евро. Миланцы отказали, так как рассчитывают на бельгийца в дальнейшем.

    Также насчет Лукаку с «Интером» связывался «Манчестер Сити».

    • В прошлом сезоне 28-летний Лукаку провел за «Интер» 44 матча, в которых забил 30 голов и отдал 10 результативных пасов.
    • Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год.
    • Евросезон стартует в августе.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +24281

      Боцман59rus 3 минуты назад

      - через пару годков в Россию, будет 50+ ложить и ни чем " не удивлять" , наших бревен.

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