Football Italia: «Интер» не продал Лукаку «Челси» за 130 миллионов

«Челси» сделал предложение «Интеру» по покупке форварда Ромелу Лукаку стоимостью 130 миллионов евро. Миланцы отказали, так как рассчитывают на бельгийца в дальнейшем.

Также насчет Лукаку с «Интером» связывался «Манчестер Сити».