Football Italia: «Интер» не продал Лукаку «Челси» за 130 миллионов

- через пару годков в Россию, будет 50+ ложить и ни чем " не удивлять" , наших бревен.
«Челси» сделал предложение «Интеру» по покупке форварда Ромелу Лукаку стоимостью 130 миллионов евро. Миланцы отказали, так как рассчитывают на бельгийца в дальнейшем.
Также насчет Лукаку с «Интером» связывался «Манчестер Сити».
- В прошлом сезоне 28-летний Лукаку провел за «Интер» 44 матча, в которых забил 30 голов и отдал 10 результативных пасов.
- Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год.
- Евросезон стартует в августе.