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    Рабинер: «Локо» заплатит за Тикнизяна 2,5 миллиона

    Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян перейдет в «Локомотив».

    Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что клубы договорились о сумме трансфера в размере 5 миллионов евро.

    Как пишет журналист «СЭ» Игорь Рабинер, «Локо» заплатит 2,5 миллиона.

    • Тикнизян мог перейти в «Локомотив» этой весной, но тогда он решил продлить контракт с ЦСКА до 2025 года.
    • В минувшем сезоне 22-летний россиянин забил 2 гола и сделал 1 ассист в 34 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +24425

      Боцман59rus 37 минут назад

      _ кто этих двух звездоболов инсайдерами назвал, а конченого популиста, ещё и писателем?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      Solist345345 1 час назад

      Как уже зае&@ли эти инсайдеры. Кто ещё не высказался со своими псевдоверсиями по поводу продажи Тикнизяна, Макарова и т.д.

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