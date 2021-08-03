Рабинер: «Локо» заплатит за Тикнизяна 2,5 миллиона

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян перейдет в «Локомотив».

Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что клубы договорились о сумме трансфера в размере 5 миллионов евро.

Как пишет журналист «СЭ» Игорь Рабинер, «Локо» заплатит 2,5 миллиона.