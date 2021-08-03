Рабинер: «Локо» заплатит за Тикнизяна 2,5 миллиона

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян перейдет в «Локомотив».
Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что клубы договорились о сумме трансфера в размере 5 миллионов евро.
Как пишет журналист «СЭ» Игорь Рабинер, «Локо» заплатит 2,5 миллиона.
- Тикнизян мог перейти в «Локомотив» этой весной, но тогда он решил продлить контракт с ЦСКА до 2025 года.
- В минувшем сезоне 22-летний россиянин забил 2 гола и сделал 1 ассист в 34 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера