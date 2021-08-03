Арустамян: «Локомотив» заплатит за Тикнизяна 5 миллионов. Сделку с ЦСКА могут закрыть до четверга

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян находятся в шаге от перехода в «Локомотив», сообщает комментатор Нобель Арустамян.
«Локомотив» сегодня планирует завершить переговоры с ЦСКА по Наиру Тикнизяну. Клуб очень хочет провернуть сделку.
Это возможно уже в течение вторника/среды. «Локо» поднял совокупное предложение ЦСКА за Тикнизяна до пяти миллионов евро.
Сам Наир получит улучшенный контракт. Напомню, в июне он продлил соглашение с ЦСКА и по нему получает два с половиной миллиона рублей в месяц. «Локо» готов платить еще больше», – написал Арустамян в телеграме.
- Тикнизян мог перейти в «Локомотив» этой весной, но тогда он решил продлить контракт с ЦСКА до 2025 года.
- В минувшем сезоне Тикнизян забил 2 гола и сделал 1 ассист в 34 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна