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  • Арустамян: «Локомотив» заплатит за Тикнизяна 5 миллионов. Сделку с ЦСКА могут закрыть до четверга

Арустамян: «Локомотив» заплатит за Тикнизяна 5 миллионов. Сделку с ЦСКА могут закрыть до четверга

3 августа 2021, 12:09
12

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян находятся в шаге от перехода в «Локомотив», сообщает комментатор Нобель Арустамян.

«Локомотив» сегодня планирует завершить переговоры с ЦСКА по Наиру Тикнизяну. Клуб очень хочет провернуть сделку.

Это возможно уже в течение вторника/среды. «Локо» поднял совокупное предложение ЦСКА за Тикнизяна до пяти миллионов евро.

Сам Наир получит улучшенный контракт. Напомню, в июне он продлил соглашение с ЦСКА и по нему получает два с половиной миллиона рублей в месяц. «Локо» готов платить еще больше», – написал Арустамян в телеграме.

  • Тикнизян мог перейти в «Локомотив» этой весной, но тогда он решил продлить контракт с ЦСКА до 2025 года.
  • В минувшем сезоне Тикнизян забил 2 гола и сделал 1 ассист в 34 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Тикнизян Наир Арустамян Нобель
Комментарии (12)
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portero
1627982115
Локо на омоложение пошёл, либо немцам это нужно для наибольшего количества сделок....
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Snek
1627983389
А смысл? 5 кк, конечно, неплохие деньги и ещё непонятно, что с него вырастет, но всё-таки в условиях лимита вряд ли ЦСКА будет продавать основного игрока и воспитанника прямому конкуренту.
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paracetamol
1627984002
Странные какие-то трансферы у Локо. Пора бы уже Счетной палате или СК заинтересоваться!
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Derzkiy1
1627984367
Бегунок хороший, но косяков много, за 5кк отличный кэн для ЦСКА
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insider_retro
1627985064
Участники сделки делают умный вид, хотя остальные вокруг видят какой-то подвох... Блеф... Суторминщиной пахнет эта тема с Тикнизяном и, чуть ранее, с Мухиным...
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Хейтер Аларм
1627985250
За пинание мяча получать такие бабки... Это капец... И ведь это ещё считается небольшой зарплатой...
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АртурZaСМ
1627985559
Цорн в действии... В Локомотиве, что все настолько тупые, чтобы взять на работу человека, который в Спартаке за хорошие бабки привозил шлак, который даже в основу не пробивался и даже за Спартак-2 не играл. Коррупционная схема на лицо. Ну либо боссы Локо решили вместе с Цорном поиметь Локо, а потом в случае чего всё свалить на него...
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ArReal
1627995094
Потерять Крыховяка и покупать за 5 млн Тикнизяна))) В руководстве Локомотива видимо дебилы сидят!)
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JTherry
1627996074
Рабинер пишет, что локо готово расстаться лишь с 2,5 лимонами...) кто меньше? похоже, к следующему дню, кони доплатят Локо...
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sobaka120982
1628009663
А что цска уже не нужны перспективные игроки???
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