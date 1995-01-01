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    Арустамян: «Локомотив» заплатит за Тикнизяна 5 миллионов. Сделку с ЦСКА могут закрыть до четверга

    Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян находятся в шаге от перехода в «Локомотив», сообщает комментатор Нобель Арустамян.

    «Локомотив» сегодня планирует завершить переговоры с ЦСКА по Наиру Тикнизяну. Клуб очень хочет провернуть сделку.

    Это возможно уже в течение вторника/среды. «Локо» поднял совокупное предложение ЦСКА за Тикнизяна до пяти миллионов евро.

    Сам Наир получит улучшенный контракт. Напомню, в июне он продлил соглашение с ЦСКА и по нему получает два с половиной миллиона рублей в месяц. «Локо» готов платить еще больше», – написал Арустамян в телеграме.

    • Тикнизян мог перейти в «Локомотив» этой весной, но тогда он решил продлить контракт с ЦСКА до 2025 года.
    • В минувшем сезоне Тикнизян забил 2 гола и сделал 1 ассист в 34 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 12:09
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3357

      АртурZaСМ 45 минут назад

      Цорн в действии... В Локомотиве, что все настолько тупые, чтобы взять на работу человека, который в Спартаке за хорошие бабки привозил шлак, который даже в основу не пробивался и даже за Спартак-2 не играл. Коррупционная схема на лицо. Ну либо боссы Локо решили вместе с Цорном поиметь Локо, а потом в случае чего всё свалить на него...

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      Рейтинг: +1164

      Хейтер Аларм 50 минут назад

      За пинание мяча получать такие бабки... Это капец...
      И ведь это ещё считается небольшой зарплатой...

      0
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      Рейтинг: +67059

      insider_retro 53 минуты назад

      Участники сделки делают умный вид, хотя остальные вокруг видят какой-то подвох... Блеф... Суторминщиной пахнет эта тема с Тикнизяном и, чуть ранее, с Мухиным...

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      Рейтинг: +2458

      Derzkiy1 1 час назад

      Бегунок хороший, но косяков много, за 5кк отличный кэн для ЦСКА

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      Рейтинг: +12038

      paracetamol 1 час назад

      Странные какие-то трансферы у Локо. Пора бы уже Счетной палате или СК заинтересоваться!

      0
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      Рейтинг: +3255

      Snek 1 час назад

      А смысл? 5 кк, конечно, неплохие деньги и ещё непонятно, что с него вырастет, но всё-таки в условиях лимита вряд ли ЦСКА будет продавать основного игрока и воспитанника прямому конкуренту.

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      Рейтинг: +8725

      житель СПб 1 час назад

      Ну и зачем это нужно ЦСКА?! Хотя - 5 млн. евро..

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      Рейтинг: +49864

      portero 1 час назад

      Локо на омоложение пошёл, либо немцам это нужно для наибольшего количества сделок....

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      Рейтинг: +12642

      Skull_Boy 1 час назад

      Зато бестолковый Щенников в команде

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