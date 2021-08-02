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  • «Вспоминаем крутые голы». «Спартак» поздравил Мовсисяна с днем рождения нарезкой его мячей

«Вспоминаем крутые голы». «Спартак» поздравил Мовсисяна с днем рождения нарезкой его мячей

2 августа 2021, 23:27
5

Бывшему форварду «Спартака» Юре Мовсисяну исполнилось 34 года. Москвичи по этому случаю подготовили нарезку голов армянина.

«Хет-трики в ворота «Терека» и «Зенита», мощные выстрелы из-за пределов штрафной и уверенные завершения атак. Вспоминаем крутые голы Юры Мовсисяна за «Спартак», – написала пресс-служба.

  • Нападающий был в «Спартаке» с 2013 по 2016 год.
  • За москвичей он провел в РПЛ 62 матча, забил 25 голов.
  • Мовсисян завершил карьеру в 2018 году.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

РПЛ показала лучшие голы Мовсисяна. На этой неделе армянин завершил карьеру

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Мовсисян Юра
Комментарии (5)
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сутулая собака и лисы
1627936612
кстати хороший атакующий игрок был. добротный.
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Евгений Агеев
1627977369
Самый лучший из армян - это Юра Мовсисян!
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Plyash
1627982371
Хороший форвард был,надёжный,голы регулярно в сетку клал.Здоровья тебе.
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portero
1627982376
ну такую нарезку и голов Шапи можно сделать, нехуже будет, в плане полезности проведения 90 минут на поле, к нему всегда вопросы были....
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Hektor 84
1628113857
Бзенитец любил нагинать
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