«Вспоминаем крутые голы». «Спартак» поздравил Мовсисяна с днем рождения нарезкой его мячей

Бывшему форварду «Спартака» Юре Мовсисяну исполнилось 34 года. Москвичи по этому случаю подготовили нарезку голов армянина.

«Хет-трики в ворота «Терека» и «Зенита», мощные выстрелы из-за пределов штрафной и уверенные завершения атак. Вспоминаем крутые голы Юры Мовсисяна за «Спартак», – написала пресс-служба.

Нападающий был в «Спартаке» с 2013 по 2016 год.

За москвичей он провел в РПЛ 62 матча, забил 25 голов.

Мовсисян завершил карьеру в 2018 году.

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РПЛ показала лучшие голы Мовсисяна. На этой неделе армянин завершил карьеру