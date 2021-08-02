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    «Вспоминаем крутые голы». «Спартак» поздравил Мовсисяна с днем рождения нарезкой его мячей

    Бывшему форварду «Спартака» Юре Мовсисяну исполнилось 34 года. Москвичи по этому случаю подготовили нарезку голов армянина.

    «Хет-трики в ворота «Терека» и «Зенита», мощные выстрелы из-за пределов штрафной и уверенные завершения атак. Вспоминаем крутые голы Юры Мовсисяна за «Спартак», – написала пресс-служба.

    • Нападающий был в «Спартаке» с 2013 по 2016 год.
    • За москвичей он провел в РПЛ 62 матча, забил 25 голов.
    • Мовсисян завершил карьеру в 2018 году.

    РПЛ показала лучшие голы Мовсисяна. На этой неделе армянин завершил карьеру

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    02.08.2021 23:27
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