Геркус – о Крыховяке в «Краснодаре»: «Получить такого игрока – большая удача. Топ-уровень»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход полузащитника Гжегожа Крыховяка из московского клуба в «Краснодар».

«Краснодар» приобрел классного игрока, это топ-уровень. Знающий наш чемпионат, прекрасно говорящий по-русски, с гигантским международным опытом, лидер и настоящий профи. Большая удача – получить такого игрока. Уверен, он себя проявит блестяще», – сказал Геркус.