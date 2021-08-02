Геркус – о Крыховяке в «Краснодаре»: «Получить такого игрока – большая удача. Топ-уровень»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход полузащитника Гжегожа Крыховяка из московского клуба в «Краснодар».
«Краснодар» приобрел классного игрока, это топ-уровень. Знающий наш чемпионат, прекрасно говорящий по-русски, с гигантским международным опытом, лидер и настоящий профи. Большая удача – получить такого игрока. Уверен, он себя проявит блестяще», – сказал Геркус.
- «Краснодар» заплатил за Крыховяка 2,5 миллиона евро.
- Рыночная цена поляка – 15 миллионов.
Источник: ТАСС