«Ростов» обратится в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча с «Зенитом»

«Ростов» хочет обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с «Зенитом».

«Мы не согласны с некоторыми эпизодами встречи, в частности, нарушением правил на 29-й минуте, вследствие которого был забит мяч в наши ворота. Также у нас есть вопросы по моменту с неназначенным пенальти на Николае Комличенко на 32-й минуте матча», – сказала пресс-служба «Ростова».

«Ростов» проиграл «Зениту» со счетом 2:4.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Арбитр Федотов: «В первом тайме в ворота «Зенита» надо было назначать два пенальти»