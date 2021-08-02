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  • «Ростов» обратится в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча с «Зенитом»

«Ростов» обратится в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча с «Зенитом»

2 августа 2021, 09:30
65

«Ростов» хочет обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с «Зенитом».

«Мы не согласны с некоторыми эпизодами встречи, в частности, нарушением правил на 29-й минуте, вследствие которого был забит мяч в наши ворота. Также у нас есть вопросы по моменту с неназначенным пенальти на Николае Комличенко на 32-й минуте матча», – сказала пресс-служба «Ростова».

  • «Ростов» проиграл «Зениту» со счетом 2:4.
  • Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Арбитр Федотов: «В первом тайме в ворота «Зенита» надо было назначать два пенальти»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит
Комментарии (65)
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knikos
1627850591
Надо как Спам , заявить о снятии с чемпа ! Плакать , так до конца ! Это легче , чем в футбол играть !
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knikos
1627850978
Интересно , а в сборной кому Карп будет бумажки строчить ? В Спортлото ? Или лигу сексуальных меньшинств ?
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Derzkiy1
1627875461
Это же рпл, сенит как правило должен всех побеждать) в Европе будут от всех отлетать ) ничего не меняется
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_Marqella_
1627878550
Началось нытьё...
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mamba9090909
1627881174
Это смешно. Понтус сзади подсел под Кузяева, который выпрыгивал на мяч, не видя Понтуса и при приземлении наступил ему на ногу. А с Комличенко вообще нонсенс. Кержаков,выпрыгивая, тянулся за мячом, а Комличенко играл в вратаря, пытаясь помешать ему. Кержаков, вытянутой рукой, ЛАДОНЬЮ, задел голову Комличенко. Господа эксперты, а что, в такой ситуации, должен делать вратарь? Руки по швам держать?
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somn
1627884321
Как этот клоун будет сборной руководить?
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paracetamol
1627886110
Позорники решили кляузничать. Надо матч переиграть, чтобы Зенит их вынес 6-0!
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neveldomha
1627891432
Свинки, почитайте интервью Карпина и перестаньте хрюкать о судействе. Ростов проиграл по игре. Но свинок игра не интересовала в принципе. Их интересовал Мешков. Как только он пропадал с экрана, свинки продолжали бухать, лишь иногда отвлекаясь на свистки арбитра.
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Spirit_78
1627894897
А по поводу своего пенальти не хотите оспорить? Сельпо позорное, лучше поле нормальное сделайте.
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paracetamol
1627916136
Еще кричат ростовские - мужики, мужики... Какие нахр мужики, бабы, достойно проиграть не могут!
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