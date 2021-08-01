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    «Ростов» обратится в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча с «Зенитом»

    «Ростов» хочет обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с «Зенитом».

    «Мы не согласны с некоторыми эпизодами встречи, в частности, нарушением правил на 29-й минуте, вследствие которого был забит мяч в наши ворота. Также у нас есть вопросы по моменту с неназначенным пенальти на Николае Комличенко на 32-й минуте матча», – сказала пресс-служба «Ростова».

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.08.2021 23:37
    Комментарии8
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      Рейтинг: -723

      СуперПАВ9 6 минут назад

      Бомжей тянет судейка

      0
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      Рейтинг: +8578

      knikos 35 минут назад

      Интересно , а в сборной кому Карп будет бумажки строчить ? В Спортлото ? Или лигу сексуальных меньшинств ?

      3
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      Рейтинг: +24652

      пьяныйхоровод 40 минут назад

      Вот он фирменный стайл - бумажки в комитеты строчить после матча . Чувствуется опытная рука главного тренера .

      3
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      Рейтинг: +2892

      aaaaahhhh > пьяныйхоровод 19 минут назад

      там одна рука опытная, и это не у тренера...

      0
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      Рейтинг: +8666

      житель СПб 41 минуту назад

      А лучше бы игру команды организовывать и дисциплинировать... Имевшийся до середины прошлого Чемпа фирменный стиль куда-то пропал, осталась бессистемная беготня...

      3
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      Рейтинг: +8578

      knikos 42 минуты назад

      Надо как Спам , заявить о снятии с чемпа ! Плакать , так до конца ! Это легче , чем в футбол играть !

      3
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      Рейтинг: +8666

      житель СПб > knikos 40 минут назад

      Мысль то интересная: и проблем с совмещением не будет! (Грубоватая шутка, конечно, но уместная здесь..)

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      Рейтинг: +1018

      R_a_i_n 45 минут назад

      а что толку-крови же не было

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