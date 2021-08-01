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    Арбитр Федотов: «В первом тайме в ворота «Зенита» надо было назначать два пенальти»

    Судья Игорь Федотов заявил, что «Ростов» должен был пробивать два пенальти в матче 2-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «В первом тайме в ворота «Зенита» надо было назначать два пенальти. На 32-й минуте Кержаков не успел сыграть в мяч и попал кулаком по голове Комличенко. Это нарушение правил, следовало назначить 11-метровый. А на 45-й минуте 11-метровый назначен правильно: да, позиция была сложной, Мешкову здесь помог VAR. На повторе видно, что Ловрен наступил Комличенко на голеностоп – это нарушение правил.

    Что касается пенальти в ворота «Ростова», то тут все по делу – Бабурин не успел к мячу и сбил Азмуна», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.08.2021 21:35
    Комментарии9
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      Рейтинг: +49820

      portero 1 час назад

      Керж и Байрамяну коленом в спину зарядил перед водопоем, могли и третий назначить... скоро игры будут по 10 пеналей...
      Нехай судьи разбираются, Классон и пенальти бить не умеет...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4612

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Там и первый пенальти под большим вопросом - по сути у Комличенко не было возможности забить гол.
      Но федотка исправно накидывает пятачкам желудей

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +314

      Завулон new new 1 час назад

      То что Федотов давно не в себе,факт,но кто у него интервью берёт?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8578

      knikos 2 часа назад

      ...три , четыре , пять ...Кто больше ? Есть ещё дебилы ?

      6
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      Рейтинг: +11981

      paracetamol 2 часа назад

      Как хорошо, что его из судей выгнали!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +24652

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Ну а этот обсос в своём репертуаре . Я думал он за вчера всё своё гамно выплеснул , а у него оказывается этого "добра" просто завались .

      6
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      Рейтинг: +91

      Stalin XP 2 часа назад

      Свинорыл тут же высрал )))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +8578

      knikos 2 часа назад

      А почему не пишут " бывший арбитр и нынешний алкаш "Федотов ?

      6
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      Рейтинг: +1018

      R_a_i_n 2 часа назад

      Та ну нах... Газпром, мечты сбываются)))

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