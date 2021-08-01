Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Арбитр Федотов: «В первом тайме в ворота «Зенита» надо было назначать два пенальти»

Арбитр Федотов: «В первом тайме в ворота «Зенита» надо было назначать два пенальти»

1 августа 2021, 21:35
29

Судья Игорь Федотов заявил, что «Ростов» должен был пробивать два пенальти в матче 2-го тура РПЛ с «Зенитом».

«В первом тайме в ворота «Зенита» надо было назначать два пенальти. На 32-й минуте Кержаков не успел сыграть в мяч и попал кулаком по голове Комличенко. Это нарушение правил, следовало назначить 11-метровый. А на 45-й минуте 11-метровый назначен правильно: да, позиция была сложной, Мешкову здесь помог VAR. На повторе видно, что Ловрен наступил Комличенко на голеностоп – это нарушение правил.

Что касается пенальти в ворота «Ростова», то тут все по делу – Бабурин не успел к мячу и сбил Азмуна», – сказал Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Федотов Игорь
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1627843456
Та ну нах... Газпром, мечты сбываются)))
Ответить
knikos
1627844725
А почему не пишут " бывший арбитр и нынешний алкаш "Федотов ?
Ответить
Stalin XP
1627844790
Свинорыл тут же высрал )))
Ответить
paracetamol
1627844936
Как хорошо, что его из судей выгнали!
Ответить
knikos
1627845475
...три , четыре , пять ...Кто больше ? Есть ещё дебилы ?
Ответить
Завулон new new
1627846194
То что Федотов давно не в себе,факт,но кто у него интервью берёт?
Ответить
Ганнибал Лектор
1627846590
Там и первый пенальти под большим вопросом - по сути у Комличенко не было возможности забить гол. Но федотка исправно накидывает пятачкам желудей
Ответить
portero
1627846979
Керж и Байрамяну коленом в спину зарядил перед водопоем, могли и третий назначить... скоро игры будут по 10 пеналей... Нехай судьи разбираются, Классон и пенальти бить не умеет...
Ответить
Павелий
1627857745
Зенит при Мешкове почти всегда выигрывает. А в связке с Вилковым на ВАР - им цены нет. Так 01.12.2019 Дзюьа откровенно свалил Кутепова, и мяч от лежащего на газоне Кутепова закатился в ворота. Я сидел в ложе на стадионе прямо за воротамии даже отттуда было видно, что это фол в атаке. Но деньги Газпрома сделали своё грязное дело.
Ответить
Закат ЕдРа
1627897948
инетересно только отбитым путинистам нравятся такие победы?
Ответить
Главные новости
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
4
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
12
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
7
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
2
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
6
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
6
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
6
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
1
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
2
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
6
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
30
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
12
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+