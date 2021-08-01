Карпин: «Беспокоят поражения и игра «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 2-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:4).

– Как оцените игру в обороне?

– Не могу сказать, что в первом тайме создали много моментов у наших ворот, учитывая силу соперников. По первому голу есть некоторые вопросы, когда пропустили второй – не успели на подбор. Не могу сказать, что были большие проблемы в обороне, даже учитывая то, что пропустили четыре.

– Два поражения подряд. Беспокоитесь за моральное состояние игроков?

– Да. Беспокоят поражения сами по себе, и то, как команда играет. Надеюсь, в скором будущем поводов для этого не будет.

– Было что-то положительное, если сравнивать с игрой против «Динамо»?

– В атаке действовали получше. Еще отмечу то, что при счете 0:2 и 1:3 команда продолжала пытаться отыграться.

– То есть, эта игра лучше, чем с «Динамо»?

– По игре, естественно, да.