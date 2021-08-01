Карпин: «Беспокоят поражения и игра «Ростова»

Валера, нех*р тебе было соваться в сборную, так и будешь оправдываться за поражения перед болельщиками... надо было Дюк-оффу отказать и предоставить "почетную расстрельную должность ГТ" сборной Семаку, у него и игроков больше, и знает он их лучше... как бы не вылететь с такой игрой из клуба...
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 2-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:4).
– Как оцените игру в обороне?
– Не могу сказать, что в первом тайме создали много моментов у наших ворот, учитывая силу соперников. По первому голу есть некоторые вопросы, когда пропустили второй – не успели на подбор. Не могу сказать, что были большие проблемы в обороне, даже учитывая то, что пропустили четыре.
– Два поражения подряд. Беспокоитесь за моральное состояние игроков?
– Да. Беспокоят поражения сами по себе, и то, как команда играет. Надеюсь, в скором будущем поводов для этого не будет.
– Было что-то положительное, если сравнивать с игрой против «Динамо»?
– В атаке действовали получше. Еще отмечу то, что при счете 0:2 и 1:3 команда продолжала пытаться отыграться.
– То есть, эта игра лучше, чем с «Динамо»?
– По игре, естественно, да.
- «Ростов» после двух игр занимает предпоследнее место в РПЛ.
- В следующем туре команда сыграет в гостях с «Химками».