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    Карпин: «Беспокоят поражения и игра «Ростова»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 2-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:4).

    – Как оцените игру в обороне?

    – Не могу сказать, что в первом тайме создали много моментов у наших ворот, учитывая силу соперников. По первому голу есть некоторые вопросы, когда пропустили второй – не успели на подбор. Не могу сказать, что были большие проблемы в обороне, даже учитывая то, что пропустили четыре.

    – Два поражения подряд. Беспокоитесь за моральное состояние игроков?

    – Да. Беспокоят поражения сами по себе, и то, как команда играет. Надеюсь, в скором будущем поводов для этого не будет.

    – Было что-то положительное, если сравнивать с игрой против «Динамо»?

    – В атаке действовали получше. Еще отмечу то, что при счете 0:2 и 1:3 команда продолжала пытаться отыграться.

    – То есть, эта игра лучше, чем с «Динамо»?

    – По игре, естественно, да.

    • «Ростов» после двух игр занимает предпоследнее место в РПЛ.
    • В следующем туре команда сыграет в гостях с «Химками».

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    Источник: сайт «Ростова»

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    01.08.2021 23:24
    Комментарии5
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      Рейтинг: +15771

      JTherry 36 минут назад

      Валера, нех*р тебе было соваться в сборную, так и будешь оправдываться за поражения перед болельщиками... надо было Дюк-оффу отказать и предоставить "почетную расстрельную должность ГТ" сборной Семаку, у него и игроков больше, и знает он их лучше... как бы не вылететь с такой игрой из клуба...

      0
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      Рейтинг: +8666

      житель СПб 38 минут назад

      Беспокоит игра Ростова, поэтому обратимся с жалобой в судейскую комиссию?! Для главного тренера сборной надо быть по-строже к себе...

      0
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      Рейтинг: +1018

      R_a_i_n 38 минут назад

      Без укрепления состава...

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      Рейтинг: +8666

      житель СПб 45 минут назад

      Давать такие комментарии неприятно. Но действительно Ростов лучше играл сегодня, чем в 1 туре. Но и соперник сегодня - лучше! Главное. чтобы не получилось, как за двумя зайцами...

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      Рейтинг: +8578

      knikos 47 минут назад

      После 4-х пропущенных голов - " Не могу сказать, что были большие проблемы в обороне, даже учитывая то, что пропустили четыре." Где-то я нечто похожее уже слышал ...Ааааа , после матча сборной с Данией на ЧЕ ... Что будет со сборной , ума не приложу ...

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