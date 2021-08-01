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Карпин: «Беспокоят поражения и игра «Ростова»

1 августа 2021, 23:24
18

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 2-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:4).

– Как оцените игру в обороне?

– Не могу сказать, что в первом тайме создали много моментов у наших ворот, учитывая силу соперников. По первому голу есть некоторые вопросы, когда пропустили второй – не успели на подбор. Не могу сказать, что были большие проблемы в обороне, даже учитывая то, что пропустили четыре.

– Два поражения подряд. Беспокоитесь за моральное состояние игроков?

– Да. Беспокоят поражения сами по себе, и то, как команда играет. Надеюсь, в скором будущем поводов для этого не будет.

– Было что-то положительное, если сравнивать с игрой против «Динамо»?

– В атаке действовали получше. Еще отмечу то, что при счете 0:2 и 1:3 команда продолжала пытаться отыграться.

– То есть, эта игра лучше, чем с «Динамо»?

– По игре, естественно, да.

  • «Ростов» после двух игр занимает предпоследнее место в РПЛ.
  • В следующем туре команда сыграет в гостях с «Химками».

Источник: сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (18)
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knikos
1627850224
После 4-х пропущенных голов - " Не могу сказать, что были большие проблемы в обороне, даже учитывая то, что пропустили четыре." Где-то я нечто похожее уже слышал ...Ааааа , после матча сборной с Данией на ЧЕ ... Что будет со сборной , ума не приложу ...
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житель СПб
1627850350
Давать такие комментарии неприятно. Но действительно Ростов лучше играл сегодня, чем в 1 туре. Но и соперник сегодня - лучше! Главное. чтобы не получилось, как за двумя зайцами...
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житель СПб
1627850816
Беспокоит игра Ростова, поэтому обратимся с жалобой в судейскую комиссию?! Для главного тренера сборной надо быть по-строже к себе...
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JTherry
1627850937
Валера, нех*р тебе было соваться в сборную, так и будешь оправдываться за поражения перед болельщиками... надо было Дюк-оффу отказать и предоставить "почетную расстрельную должность ГТ" сборной Семаку, у него и игроков больше, и знает он их лучше... как бы не вылететь с такой игрой из клуба...
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Дедуктор
1627883428
Такие же комментарии (только лучше) за Ростов мог бы давать, например, Рианчо. И игра была бы гораздо лучше. ИМХО, Карпин это совсем не "сбитый летчик". Это обычный "мыльный пузырь". Которого надули как то некстати. А теперь он (надутый) переливается и сам верит в то, что он тренер. Успехи у Ростова были в те времена, когда игроки были такие, что с ними и каждый второй мужик из пывной добивался бы успехов. Надо в Ростов нормального тренера ставить. И из сборной гнать "пузыря" пока есть время до стартовых матчей. Был Бердыев кандидатом. Был Тедеско. Нет, выбрали пустышку.
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rustrey
1627885728
М-да, тренер сборной..., 2 поражения подряд..., отличное начало..., вижу отличные перспективы...!))
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semm
1627888497
За одну только фразу с которой Валерий обратился к своим игрокам: "Что стоите? выигрываете что ли? - ему огромная "уважуха" А игра наладится!
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MaxRnD
1627899114
Если всю недавно ещё боеспособную команду одномоментно распродали, то пусть это беспокоит в первую очередь Арташеса Арутюнянца ...
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Сильвербой
1627917061
Да ну, Валера, ведь все здорово же, тут капает, там капает.... Сижу, дудю....
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serglider
1627919476
Ага, Ростов показал самую лучшую игру в сезоне... Один усатый клоун ушел, на смену ему пришел клоун Валера, теперь будем слушать и читать очередные перлы и витиеватые выражения, на фоне проигрышей Ростова и сборной... Усаживаемся поудобней и запасаемся чипсами и пивом)))
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